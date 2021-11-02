Владимир Нетёсов: «В сегодняшней ситуации возрастает значение волонтерских организаций»

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов провел совместно с депутатами Государственной Думы РФ от Воронежской области Евгением Ревенко и Игорем Кастюкевичем встречу с представителями волонтерских организаций региона.

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Участниками встречи, посвященной роли воронежских добровольцев в борьбе с пандемией коронавируса, также стали заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук и представители добровольческих объединений «Волонтеры-медики» (студенты медицинского университета), «Волонтеры Победы», «Волонтерский корпус 36», «Молодежка ОНФ», Ресурсный центр поддержки НКО и ряда других организаций.

Владимир Нетёсов, подчеркнул, что встреча будет способствовать расстановке необходимых акцентов в организационной сфере и информировании о пользе добровольной вакцинации против коронавирусной инфекции. В комплексе с объявлением нерабочих дней и строгим соблюдением эпидемиологических требований, должно дать максимальный эффект в условиях четвертой волны пандемии. В этой ситуации, отметил спикер регионального парламента, волонтерское движение региона играет значительную роль.

Так, по словам председателя Воронежской облдумы, волонтеры движения «Мы вместе», объединяющие активистов сразу нескольких организаций, поддерживают представителей старшего и среднего поколения и по необходимости готовы протянуть руку помощи каждому. Они занимаются развозкой продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты. Особое внимание – медработникам, им помогают автотранспортом, снабжают бензином для заправки автомобилей, организуют горячее питание.

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– Наши добровольцы по-прежнему работают слаженно и планомерно. Наша главная забота — здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока. При этом очень важной частью их работы становится сегодня ведение разъяснительной работы о необходимости вакцинации, чтобы повысить уровень нашего коллективного иммунитета, — сказал спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

Как напомнил депутат Госдумы Евгений Ревенко, в общей сложности по всей России сейчас работает более ста тысяч волонтеров, и поблагодарил добровольцев Воронежской области за их деятельность. В своем выступлении Игорь Кастюкевич отметил что, что сейчас одной из важных задач чиновников всех уровней является всестороннее и оперативное содействие добровольцам. И такая практика в регионе уже существует: к примеру, совместно с мэром Воронежа для волонтеров организован бесплатный проезд на общественном транспорте, первые проездные розданы. – Что касается помощи добровольцам, то они должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своей миссии. Мы проработаем механизмы сопровождения в кратчайшие сроки, потому что это государственная задача: помогать тем, кто помогает, – отметил он.

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В рамках встречи своим опытом работы поделились представители волонтерских организаций региона. В частности, координатор областной общественной организации «Волонтеры-медики» Ангелина Аралова рассказала, что сегодня 85 человек трудятся в поликлиниках Воронежа, около 20 волонтеров — в больницах, еще 40 человек принимают звонки от населения в колл-центре, и несколько десятков добровольцев помогают медикам в сельских районах. Она отметила, что сейчас вновь возникла необходимость в горячем питании добровольцев, и эту практику следует возродить.

Далее протоиерей Николай Лищенюк, настоятель Тихвино-Онуфриевского храма и руководитель «Волонтерского корпуса 36» сообщил, что сегодня активное участие в волонтерской работе принимают 285 человек, в большинстве своем в качестве автоволонтеров, 46 заняты в колл-центрах. По его словам, бывают дни, когда на один автомобиль, задействованный в развозе врачей на домашние вызовы, приходится более 40 вызовов. Поэтому возникает необходимость снабжения добровольцев горюче-смазочными материалами, поскольку основная часть таких водителей ездит за свой счет.

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По итогам встречи было принято решение проработать три основных организационных вопроса: обеспечить ежесуточным горячим питанием не менее 50 добровольцев-медиков, занятых в больницах и поликлиниках областного центра; выделить резервный запас ГСМ для автоволонтеров (не менее 300 литров в неделю); нарастить информационное освещение деятельности волонтерских организаций региона и расширить агитационную работу в поддержку добровольной вакцинации граждан.

Сергей Иванов