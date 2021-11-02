Мэрия Воронежа призвала горожан поучаствовать во Всероссийской переписи дистанционно

Фото – мэрия г. Воронежа

Власти города и лично мэр Вадим Кстенин призвали воронежцев проявить свою гражданскую ответственность и поучаствовать в переписи населения дистанционно, через портал «Госуслуг». В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации этот способ наиболее удобный и безопасный. Об этом рассказали в горадминистрации.

Напомним, в России с 15 октября проходит всеобщая перепись населения. В этом году впервые граждане страны, в том числе и воронежцы, могут поучаствовать в ней. Перепись продлится до 14 ноября. Такое решение принял Росстат из-за введения нерабочих дней. Как следствие, выросло число людей, которые уже заполнили переписные листы бесконтактным способом.

Фото – мэрия г. Воронежа

Как это можно сделать?

В связи с этим администрация города и мэр Вадим Кстенин обратились к жителям столицы Черноземья с просьбой принять участие в этом важном событии. А в целях защиты себя от возможного заражения коронавирусной инфекцией сделать это дистанционно. Процедура не занимает много времени. Достаточно зайти на сайт «Госуслуг», в личном кабинете выбрать графу «Всероссийская перепись» и заполнить переписной лист. Кстати, не стоит боятся, что что-то сделаете не так. Ответы в переписном листе можно поменять до 14 ноября 2021 года включительно. Данные автоматически поступают в Росстат, а на отправленный документ вы получите подтверждение с QR-кодом.

Ранее глава Воронежа показал личный пример. Вадим Кстенин прошел процедуру одним из первых, в день старта переписи. Он отметил ее важность:

– Началась Всероссийская перепись населения, в рамках которой нас всех посчитают. Я призываю всех горожан принять участие в переписи. Это очень важно для государства, которое на основе результатов принимает стратегические решения, для бизнеса, который понимает, в каком направлении ему действовать, для ученых и исследователей, которые используют данные в своих трудах, – поделился Вадим Юрьевич.

С учетом того, что в городе фиксируется очень высокая заболеваемость ковидом, возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа в электронном формате представляется наиболее оптимальным способом принять участие в переписной кампании как для воронежцев, так и для всех жителей страны.

– С учетом осложняющейся эпидобстановки прошу всех воронежцев, имеющих техническую возможность, пройти перепись самым бесконтактным способом: как я – через портал «Госуслуги». Это несложно, это быстро – я ответил на вопросы всего за полчаса, это удобно и безопасно. Берегите себя! – обратился к воронежцам Вадим Юрьевич.

Ирина Шабанова