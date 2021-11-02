Нововоронежская АЭС выделила 60 млн. рублей на покупку компьютерного томографа для нужд Клинической больницы № 33

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Приобретение техники позволит обеспечить безопасное обследование в чистой зоне больницы всем нуждающимся в компьютерной томографии. В настоящее время единственный компьютерный томограф установлен в красной зоне КБ-33 и используется для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией.

Также специалисты Нововоронежской АЭС оказали помощь в реконструкции азотно-кислородной станции КБ-33, что позволило в полном объеме обеспечить бесперебойную подачу кислорода больным ковидного отделения. Планируется к закупке дополнительное лабораторное оборудование на сумму 6 млн. рублей.

«С самого начала пандемии Нововоронежская АЭС активно помогает городской системе здравоохранения в борьбе с новой короновирусной инфекцией. Как предприятие с высоким уровнем социальной ответственности мы вносим свой вклад в общую копилку региональных мероприятий. Так в первую волну при поддержке Концерна «Росэнергоатом» была создана ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Сейчас закуплено дополнительное оборудование, позволяющее увеличить количество тестов до 400», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кроме того, за время пандемии, приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволили оборудовать 9 реанимационных коек. Оказана помощь в организации резервного фонда на 60 коек для больных ковидом; отремонтированы аппараты КТ и МРТ для диагностики, закуплено дорогостоящее оборудование на сумму более 100 млн. рублей.

При поддержке Профсоюза Нововоронежской АЭС закуплены индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства для медиков и работников НВАЭС на сумму более 4 млн. рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото МУП "КТВ" Нововоронеж