Полицейский из Воронежской области поборется за звание лучшего участкового страны

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

1 ноября стартовал финал XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводит МВД России вместе с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь с помощью своих аккаунтов в соцсетях может проголосовать на нашем портале за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России.

Воронежскую область в конкурсе представляет 43-летний майор полиции Дмитрий Егоров из Борисоглебского района. Дмитрий Александрович 18 лет трудится участковым в селе Губари, где родился и вырос. С самого детства он любил помогать окружающим и хотел, чтобы это стало профессией. После школы Дмитрий Егоров отслужил в армии, затем окончил Борисоглебский юридический колледж и пошел в службу участковых:

– Так вот и работаю с 2003 года. Конечно, поначалу было тяжело. Всем же друг-товарищ, с кем-то росли вместе. Пришлось рамки выстраивать. Многие обижались, но без горького и сладкого не поймешь. К тому же, в любой истории есть две стороны, и для одной из них ты всегда плохой. Поэтому стараешься как-то между ними лавировать, - объясняет майор.

Дмитрий Егоров уже не первый раз участвует в «Народном участковом». В 2020-м на региональном этапе он занял третье место, в этом же году сумел стать первым.

Победителя финального этапа определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» пройдет в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Поддержим майора Дмитрия Егорова!