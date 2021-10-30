Экс-директора воронежской УК, входящей в «ПИК-Комфорт», заподозрили в присвоении 10,3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Бывшего директора воронежской управляющей компании «РЭП-101», входящей в ГК «ПИК-Комфорт», силовики заподозрили в причинении ущерба в 10,3 млн рублей путем злоупотребления доверием ресурсоснабжающей организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ситуации.

Речь идет об Александре Корзуне, который возглавлял УК в течение семи лет – с 2014 по 2021 годы. Еще в 2014 году он заключил контракт с поставщиком тепловой энергии АО «Электросигнал». Жители многоэтажек, которые входили в обслуживание УК, зачислили на счет компании за это время 96,2 млн рублей. Однако, как утверждает поставщик, он получил за предоставление ресурса лишь 82,3 млн рублей. Оставшиеся 10,3 млн рублей якобы были направлены на хозяйственные нужды самой управляшки. Правоохранители полагают, что на это директор просто не имел право.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ Воронежской области. Как пояснил источник, днем ранее, в райотделе полиции, Корзуна и ряд свидетелей допросили. Экс-директору УК по статье грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-центре ЖКХ, Александр Корзун уволен с поста главы управляющей компании в связи с утратой доверия.

Напомним, компания ГК «ПИК-Комфорт», состоящая из 24 управляющих компаний, до последнего времени обслуживала 60 % жилого фонда Воронежа - это 2,8 тысячи многоэтажных домов. Она не раз оказывалась в центре скандалов. К примеру, в августе ее представители устроили настоящую свару с УК «Жилищные стандарты», которая весной 2021 года хотела забрать к себе жителей 258 «ПИКковских» домов. В ответ группа управляющих компаний привлекла полицию. Это все приостановилось, поскольку правоохранители проводят проверку.

А еще раньше глава города Вадим Кстенин жестко раскритиковал компанию за низкие темпы работы, что могло привести к срыву отопительного сезона.