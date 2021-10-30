Более 5 тонн сжиженного кислорода передали военнослужащие воронежским больницам

Фото – пресс-служба ЗВО

На помощь медикам приходят военнослужащие. Для больниц Воронежской области бомбардировочный полк ЗВО передал свыше 5 тонн сжиженного кислорода. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 29 октября.

Кислород для ковид-больных уже поступил в медицинские учреждения.

Бомбардировочный полк ЗВО последовал примеру авиационных частей Воронежской и Тверской областей. Они ранее по распоряжению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу передали 4 тонны сжиженного кислорода. Он вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями и используется при обслуживании авиационной техники. Жидкий медкислород вырабатывается на мобильных базах и предназначен для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета. Новая партия кислорода сейчас хранится на базе и готова для закачки в баллоны.

В пресс-службе отметили, что передача кислорода больницам не нанесет ущерба военным и не подорвет боеготовность. Всего от Западного военного округа в гражданские медицинские организации передано более 21 тонны сжиженного кислорода.