Заочный формат проведения заседания впервые был реализован в Воронежской областной Думе

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Регламентом заксобрания допускается проведение пленарных заседаний в дистанционном формате с помощью системы видеоконференцсвязи, а также в форме заочного голосования путем опроса депутатов. Утверждается соответствующий вариант по решению Совета Думы или председателя регионального парламента. Необходимые дополнения в Регламент Воронежской областной Думы, касающиеся введения альтернативной формы проведения заседаний, были внесены в ноябре прошлого года. Ими прописывается порядок проведения заседаний в заочном формате, а также подведения их итогов.

– Решение провести заседание с использованием системы, которая ранее никогда не применялась, было принято в связи с тем, что целый блок законопроектов требует безотлагательного рассмотрения, несмотря на жесткие ограничения по коронавирусу, введенные сегодня в регионе. Это как документы, касающиеся совершенствования законодательства в социальной сфере, так и изменения, направленные на экономическое развитие области. Кроме того, в списке одобренных депутатами законов, документ, определяющий региональные особенности «гаражной амнистии» для повышения ее эффективности в реализации прав воронежцев. Среди рассмотренных парламентариями вопросов и законопроекты, касающиеся актуальной федеральной повестки, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Всего на 14-ом заседании, проведенном в форме заочного голосования путем опроса, в повестку было включено 24 пункта. В частности, на заседании были приняты законы, касающиеся соцподдержки многодетных семей, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воронежской области. Также депутаты утвердили поправки, призванные усовершенствовать законодательство, касающееся сферы занятости населения.

Кроме того, в рамках заседания были согласованы изменения в региональные законы «О регулировании отдельных отношений в сфере осуществления контроля за формированием фонда капитального ремонта», «О мировых судьях», «О здравоохранении», «О контрольно-счетной палате» и ряд других нормативных правовых актов.

Парламентарии также дали отзывы на ряд проектов федеральных законов и проект распоряжения правительства РФ, которое касается долгосрочной программы содействия занятости молодежи.