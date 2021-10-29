Последние новости Воронежа на 29 октября 2021 года: роддома для ковид-пациентов, выросшие цены на квартиры, новые даты «Маршака»

«Квадрат» в новостройках обойдется в 67,7 тысячи рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за роста числа зараженных коронавирусом власти решили перепрофилировать несколько роддомов. Теперь беременных не принимают в родильных отделениях Богучарской, Поворинской и Семилукской районных больницах, а также в роддоме № 3 Воронежа. Кроме того, 40 коек для больных ковидом развернули в корпусе воронежского роддома № 4. Рожениц направляют в ближайшие межрайонные перинатальные центры и акушерские стационары.

Кроме того, для приема пациентов с коронавирусом отдали медицинские кабинеты в двух школах Воронежа: №№ 34 и 75. Рассматривается вариант использования помещения в СОШ № 43. Там во время каникул будут проводить первичный осмотр, а также брать анализы. После завершения работы врачей помещения обработают.

Накануне санитарные врачи подтвердили заражение COVID-19 еще у 763 жителей Воронежской области. Это новый рекорд. Всего за время пандемии в регионе подхватили инфекцию 151 881 человек. Умерли 48 воронежцев. Количество летальных случаев увеличилось до 7 007. Выздоровели еще 172 пациента, общее число справившихся с болезнью - 118 579.

В Воронеже вновь выросли цены на квартиры. Теперь за «квадрат» в новостройках придется заплатить до 67,7 тысячи рублей, а в старых домах – до 58,5 тысячи. По подсчетам Воронежстата, по сравнению с предыдущим кварталом стоимость только что построенного жилья выросла на 8,9%, а вторичного еще больше – на 10,7%. Таким образом, двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в новом доме можно купить за 3,39 млн рублей, а в старом – за 2,94 млн.

Дирекция Платоновфеста объявила новые даты перенесенного из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу фестиваля «Маршак». Седьмой детский театральный форум пройдет в Воронеже на весенних каникулах - с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Программа практически полностью сохранится. Отменят только три спектакля: «Колыбельная для мышонка», «Волшебник страны Оз» и «Дом из маленьких кубиков». Сдать билеты можно до 25 марта.