В Воронеже завершили строительство альтернативной дороги из Тенистого

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В Воронеже завершили строительство альтернативной автодороги, которая проходит от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика». Как и планировали, работы строители закончили в конце октябре. Движение по ней началось сегодня, 28 октября. Об этом рассказали в городской администрации.

Новую дорогу начали строить весной 2021 года. Поскольку о необходимости этого участка не раз говорили местные жители и просили «разгрузить» основную магистраль в микрорайоны Гардарика и Тенистый, то власти взяли его на особый контроль. Лично мэр Вадим Кстенин несколько раз приезжал проконтролировать ход работ.

И вот – объект полностью готов. За это время силами подрядной организации было разработано дорожное корыто, проведен масштабный перенос коммуникаций, обустроен песчано-подстилающий слой и уложено щебеночное основание. Новую дорогу покрыли двумя слоями асфальтобетона и нанесли разметку.

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Всего на строительство нового участка затратили почти 195 млн рублей.

– 22 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, почти 3 километра протяженности, две полосы, которые должны улучшить транспортную доступность микрорайонов Тенистый и Гардарика – за счет разделения потоков разгрузить проспект. Построили тротуарную часть, смонтировали освещение, – добавил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, строительство дороги велось от железнодорожного переезда (вблизи улицы Тепличной) до выезда на проспект Патриотов в районе гипермаркета «Касторама». Сейчас заказчик, которым является МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства», завершает приемку работ.

– Проект был непростым в реализации, в основном, из-за сложностей в переносе коммуникаций. Заказчику предстоит завершить приемку работ, а также провести весь комплекс процедур, которые необходимы для дальнейшего содержания объекта, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Но на этом благоустройство не закончилось. Чтобы горожанам было комфортно, как ездить, так и ходить, мэр поручил в кратчайшие сроки произвести ремонт еще одного небольшого участка дороги – от железнодорожного переезда до улицы Тепличной. Он не вошел в зону строительства, но в горадминистрации изыскали на это средства.

Ирина Шабанова