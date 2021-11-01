Дороги в Аннинском районе стали лучше. Но впереди еще много работы

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Селяне с удивлением смотрели, как мощная машина ресайклер проходила по дорожному полотну, перерабатывая его и добавляя в необходимом количестве щебень, цемент. Таким образом дорожники получили новое основание, крепкое по своим физико-механическим свойствам, а дорога – вторую жизнь.

Дорожники ООО «СМУ-90», применившие метод холодной регенерации в Аннинском районе, считают, что именно такой подход значительно экономит время и средства. Во-первых, метод холодного ресайклинга позволяет не перекрывать полностью движение на ремонтируемом участке. И во-вторых, этот метод в два раза сокращает число техники и рабочих, задействованных при ремонте. А когда сделано прочное крепкое основание, то и асфальт укладывается легче, ровнее и качественнее.

И это не голословное утверждение. Каждый этап ремонтных работ на дороге «Курск-Борисоглебск» - Нащёкино - с.Верхняя Тойда, который проводила компания «ГазРесурс», контролировался представителями КУВО «Дорожное агентство».

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- Замечаний к их работе не было, все рекомендации подрядная организация «ГазРесурс» выполняла. Независимая лаборатория подтвердила качество проведённых работ по укладке дорожного полотна, - отметил куратор КУВО «Дорожное агентство» Михаил Гончаров.

Заместитель генерального директора ООО «ГазРесурс» Кирилл Яковлев рассказал что «дорожные работы на участке протяжённостью 3,5 километра были выполнены в срок. Помимо устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сделаны работы по укреплению обочины щебёночно-песчаной смесью. Стоит отметить, что все стадии дорожных работ проходили с участием специалистов регионального департамента дорожной деятельности».

- Не было такого, чтобы с порога куратор КУВО «Дорожное агентство» выписал бы предписание. Наоборот, наш куратор Михаил Гончаров при необходимости помогал и в решении производственных вопросов, и в оформлении документации,- отметил Кирилл Яковлев.

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Компания «ГазРесурс» стремится развиваться, приобретает новую технику. В этом году был куплен асфальтоукладчик «Вольво», шесть новых катков. Хороших работников в организации ценят, заботятся о них, поощряют, поэтому и проблем с кадрами в компании «ГазРесурс» нет.

Выслушав мнение со стороны заказчика и подрядчика, мы решили обратиться к местным жителям. В селе Нащёкино Аннинского района Дмитрий Пысенко живёт 22 года, работает заведующим мехтока группы компаний ООО «Агротех-Гарант», водитель со стажем. О дорогах рассуждает со знанием дела.

- Раньше плохая дорога была у нас, сплошные ямы. Иногда проводили ямочный ремонт, но проходило время и дорогу опять разбивали. Теперь совсем другое дело – дорога ровная, хорошая, удобная, ездить одно удовольствие. Изменились в последнее время дороги в нашем районе, определенно лучше стали, - считает Дмитрий Пысенко.

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К этому можно добавить, насколько важны дороги для аграриев Аннинского района, в том числе и для тех сельхозпроизводителей, кто возит зерно на мехток группы компаний ООО «Агротех-Гарант» в селе Нащёкино.

Не будет преувеличением сказать, что для аграриев дорога – это и производственная, и жизненная необходимость.

- При составлении графика ремонта дорог в обязательном порядке учитывается мнение жителей муниципальных районов и близость к социальным объектам, крупным аграрным и промышленным предприятиям, - подчеркнул руководитель КУВО «Дорожное агентство» Фёдор Матвиенко.

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И слова эти воспринимаются по-особому, когда думаешь, что в этом году в нашей области собрали весомый урожай зерновых - 3 миллиона тонн, убрав 70 процентов посевных площадей. А планируют – 4,5 млн. тонн. И для того, чтобы вывезти с полей этот поистине богатый урожай, нужны хорошие современные дороги.

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- В этом году в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» за счет субсидий из федерального бюджета будет завершено до конца года строительство 4 автомобильных дорог протяжённостью 25,9 километров к объектам производства и переработки сельскохозяйственной и животноводческой продукции в Бобровском, Кантемировском, Репьевском муниципальных районах. Размер субсидий из федерального бюджета составляет порядка 695,5 миллионов рублей.

На ремонт местных дорог из бюджета области было направлено 2,7 млрд рублей. Это весомая государственная поддержка. Но не будем забывать, что в нашем регионе свыше 200 небольших населённых пунктов не имеют подъезда с твёрдым покрытием. И дорожным организациям, и всем структурам дорожной отрасли предстоит много работы, - рассказал руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин.

Ирина Плотникова

Фото Дениса Петрова

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