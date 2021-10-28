Игорь Артамонов сообщил о привлечении студентов-волонтеров для работы в пунктах вакцинации

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«Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуги, как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждём отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ», - отметил Игорь Артамонов.

Как рассказала начальник управления молодежной политики Светлана Карелина, региональный штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ возобновил работу 25 октября. Сейчас сто юношей и девушек помогают врачам в 10 медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В задачи волонтёров входят термометрия, маршрутизация, гигиеническая обработка рук, информирование об электронном приложении «Доктор рядом», заполнение амбулаторных карт пациентов.

С 15 октября в рамках проекта «Волонтеры переписи» в 23 МФЦ также работают 150 волонтеров. Теперь они будут информировать жителей не только о переписи, но и о вакцинации, и помогать с получением сертификатов. С 27 октября в ТРЦ «Москва» вышли четыре волонтера. Они провожают жителей до пункта вакцинации и помогают занять очередь. В ближайшее время ждут еще около двухсот волонтеров, отметила Светлана Карелина.

Глава региона поручил ректорам вузов и руководителям колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить этот вопрос как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики по телефону +7 (4742) 77-32-21.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.