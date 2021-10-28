Последние новости Воронежа на 28 октября 2021 года: повышение тарифов ЖКХ, отключение воды, коронавирусные рекорды

Воронежская гордума попросит губернатора повысить тарифы на коммуналку. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Депутаты городской думы Воронежа поддержали инициативу мэрии о повышении тарифов ЖКХ почти на 10%. Теперь с этим предложением они обратятся к губернатору Александру Гусеву. Ранее горадминистрация вынесла на рассмотрение депутатов проект решения. Согласно ему максимальный индекс платы за коммуналку может взлететь с 1 июля 2022 года. При этом, как поясняли чиновники, изменяться плата будет постепенно, рост ожидается и в 2023-м, и в 2024 году.

28 октября в части Советского района Воронежа отключат воду с 15 часов. На улице 9 Января специалисты будут менять устаревшие задвижки на водопроводной линии. Сколько по времени продлятся ограничения, точно неизвестно. Неудобства коснуться жителей домов № 15Б, 15д, 15е, 15и, 15л, 15м, 15н,15в по переулку Газовый и детский сад. Воды не будет в доме № 39 по улице Автоматчиков и в нечетных домах № 209-219 по улице 9 Января. Кроме того, может наблюдаться понижение давления в поселках Первомай, Тепличный, на улицах Шендрикова и Перхоровича.

Коронавирус в Воронежской области продолжает бить рекорда по зараженным и умершим. Так, накануне 754 жителям региона пришли положительные тесты. С начала пандемии в области зарегистрировали 151 118 случаев ковида. От осложнений COVID-19 скончались еще 73 пациента. Всего от последствий коронавируса умерли 6 959 человек.

По данным к четвергу, в стационарах области действуют 8173 места для зараженных. Из них заняты 7206. Чуть меньше 1000 мест остаются свободными.

Жительница Воронежа отсудила у районной управы 300 тысяч за гибель мужа в ДТП. Мужчина попал в аварию в 20018 году. Он въехал в металлическое ограждение из-за того, что коммунальные службы не очистили улицу Базарная Гора от снега и наледи. От травм водитель скончался на месте. Суд удовлетворил требования истца.