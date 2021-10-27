В Воронежском государственном аграрном университете появилась мультимедийная учебная аудитория французской компании

фото: пресс-служба компании «Лидеа»

21 октября в стенах Воронежского государственного аграрного университета им. Императора Петра I состоялось открытие мультимедийной аудитории, оборудованной при поддержке французской семенной компании «Лидеа». В рамках мероприятия также был подписан договор о создании филиала кафедры селекции, семеноводства и биотехнологий на производственном комплексе «Танаис», расположенном в ТОСЭР «Павловск» Воронежской области. С будущими селекционерами на семинарах и конференциях поделятся опытом европейские специалисты, стало известно от медиахолдинга «РБК Черноземье».

Партнерство с ВГАУ позволит компании подготовить кадры для своего производства, а студенты смогут начать карьеру уже во время обучения.

Стирая границы

В торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Департамента Аграрной политики региона, начальник отдела развития растениеводства Александр Харьковский, руководитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева, делегация компании во главе с президентом «Лидеа», а также руководство университета.

фото: пресс-служба компании «Лидеа»

Врио ректора ВГАУ Елена Закшевская в своем приветственном слове отметила значимость производства, которым занимается компания «Лидеа».

– Важность роли селекции, семеноводства, повышения урожайности сельскохозяйственных культур – бесспорна. Мы открываем аудиторию, которая принадлежит кафедре «Селекции, семеноводства и биотехнологии», созданную как кафедра «Селекции семеноводства полевых культур» еще в 1932 году. На базе новой аудитории не только будут проводиться лекционные и практические занятия со студентами, но и конференции для молодых ученых, для научно-педагогического состава и для практиков в режиме онлайн. Это позволяет стирать границы между странами, – подчеркнула Елена Закшевская.

Мнение врио ректора ВГАУ поддержал генеральный директор компании «Лидеа» в России Алексей Прищепов:

– Я верю, что наше сотрудничество только укрепит связи между Францией и Россией. И, более того, предоставит хорошую практическую базу, а также высокотехнологичные знания для дальнейшего развития семеноводства в России. Мы всегда очень рады новым талантам, рады поделиться своими знаниями и надеемся, что эта аудитория станет началом основательного сотрудничества. Благодарю руководство ВУЗа, руководство области, а также коллег, президента и генерального директора компании «Лидеа» за то, что нас поддержали. Это усилия многих людей, которые мы и дальше будем прилагать для плодотворного развития. Наш девиз: «Свежие идеи для сельского хозяйства». Их мы и хотим дальше привносить в процесс обучения будущих специалистов сельского хозяйства, в первую очередь, в сфере семеноводства.

Как будет проходить обучение?

Образовательная программа будет реализована в два этапа. Первый должен осуществиться в 2021 – 2022 годах. Он будет включать в себя теоретический и практический блоки. Теоретическая часть состоит из курса общих лекций и интерактивных онлайн-семинаров со специалистами «Лидеа». В практический блок войдут практические занятия на производственной и лабораторной базе завода «Танаис», исследовательских и демонстрационных участках «Лидеа» в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.

Новая аудитория, оснащенная современным мультимедийным оборудованием, даст возможность проведения онлайн-конференций, обучающих семинаров с участием французских и российских экспертов компании.

фото: пресс-служба компании «Лидеа»

Президент «Лидеа» Пьер Пажес высказал мнение, что проект очень важен для России.

– В России очень активно развивается сельское хозяйство, и мы бы хотели участвовать в этом развитии, делиться своим многолетним опытом, особенно в области генетики. Что касается открытия аудитории и сотрудничества с ВГАУ, это для нас важно, потому что мы хотим способствовать обучению специалистов-практиков и передавать им свои знания, – поделился Пьер Пажес.

Заместитель генерального директора компании Оливье Поль рассказал, что задача «Лидеа» не только организовывать и вести производство, но и способствовать обучению молодых специалистов, которые будут работать в будущем в сфере сельского хозяйства. В сотрудничестве с вузами, по его мнению, важна работа с преподавателями, которые на практике познакомились с технологиями.

– Наш комплексный проект в Воронежской области и, в целом, наше развитие в России невозможно без квалифицированных кадров. Качественные семена сегодня – это, в первую очередь, люди. Большая, дружная и профессиональная команда – наш приоритет. Конечно же, мы бы хотели делиться, вкладываться и привлекать самых лучших молодых специалистов для дальнейшей работы в сельском хозяйстве, в первую очередь, в семеноводстве. Хочется пожелать студентам, которые будут обучаться в этой аудитории, которые попадут в программу, которые будут проходить стажировку на заводе «Танаис», удачи. Мы будем всегда рады поделиться своим опытом, который был накоплен нашей компанией, – резюмировал генеральный директор компании «Лидеа» в России Алексей Прищепов.

Взаимовыгодный обмен

В новой мультимедийной аудитории будут проводиться лекционные и практические занятия со студентами. Также там есть возможность организовать повышение квалификации воронежских фермеров. А в дальнейшем современное оборудование позволяет проводить здесь научно-практические конференции и семинары.

– У нас появляется еще одна возможность для взаимовыгодного обмена. Наши ученые совместно со специалистами компании, которые имеют огромный опыт в области селекции и семеноводства, смогут осуществлять научные исследования. Такое торжественное открытие и наше дальнейшее плодотворное сотрудничество позволит повысить не только имидж специальности, но и имидж нашего университета. И не только на нашем национальном рынке, но и на международном. Мы очень надеемся, что повысим нашу конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, – подытожила врио ректора ВГАУ Елена Закшевская.

Сергей Алексеев