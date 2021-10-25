Больше позитива: как скрасить осень в Воронеже

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Каждую осень мы стараемся наполнить яркими моментами и приятными мелочами, чтобы не поддаться хмурому настроению. А на фоне пандемийных ограничений лекарство от осенней хандры нужно даже оптимистам. Свое очарование есть в каждом времени года, если смотреть на вещи под правильным углом. В этой статье мы собрали полезные идеи и привлекательные предложения, которые помогут наполнить осенние дни положительными эмоциями.

1) Встречайтесь с друзьями

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Осень – идеальное время для домашних посиделок с ароматным чаем, кофе или какао. Можно неспешно обсудить все, что случилось за лето, поделиться планами и показать друг другу весь неизданный контент, который успел накопиться. Обязательно угостите гостей яблочным пирогом с корицей или вкусной горячей пиццей. Если нет времени готовить, то еду можно заказать. Тем более что Tele2 и пиццерия «День пиццы» подготовили для воронежцев много выгодных предложений. Так, при оформлении заказа от 595 рублей на доставку или в ресторане клиенты оператора получат в подарок сет «Больше» из 16 роллов. Также партнер Tele2 дарит пиццу «Пепперони фреш» 35 см при заказе большой пиццы на доставку или с собой. Или же, если будете проезжать мимо ресторана, то на кассе сможете воспользоваться скидкой 50% и приобрести любую пиццу за полцены.

2) Устройте шопинг

В нынешних реалиях рекомендуем, конечно же, онлайн-шопинг, тем более он здорово экономит время и силы. Можно за пару часов обновить гардероб, обуютить дом и заказать продукты для очередного кулинарного эксперимента, а еще есть возможность быстро перепроверить домашние запасы, чтобы просто добавить в корзину что-то очень нужное. Конечно же, любая покупка становится приятнее, если она выгодная. Например, абонентам Tele2 доступны скидки до 15% на товары из специальной подборки OZON и скидки до 25% в магазинах «Лента», если вам все-таки понадобится выйти из дома. Кроме того, можно порадовать детей и купить им новые игрушки со скидкой 15% в интернет-магазине «Дочки-Сыночки».

3) Займитесь полезными делами

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Ничто не отвлекает от грустных мыслей лучше, чем активная деятельность, а ее результаты подарят вам еще больше удовольствия. Переберите вещи и избавьтесь от ненужного, сделайте генеральную уборку или перестановку, без отлагательств решите наиболее актуальные сейчас вопросы. Например, учитывая грядущие заморозки (об этом уже предупреждают метеорологи), самое время подготовить автомобиль к зиме – «переобуть» его. А если сделать это в сети шиномонтажных мастерских «5 колесо» и воспользоваться специальным промокодом Tele2, то можно получить бесплатную накачку колес азотом. Согласитесь, приятное дополнение.

4) Смотрите фильмы и сериалы

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Закутаться в уютный плед и погрузиться в мир кино, когда за окном идет дождь – идеальное решение. Создайте свою собственную подборку фильмов и сериалов на осень, не забудьте про нашумевшие новинки и киноленты, которые подойдут к особому случаю. Ведь провести Хэллоуин за просмотром захватывающего триллера и поеданием запеченной тыквы – это уже похоже на тематическую вечеринку. Кстати, клиенты Tele2 могут подключиться к тарифу «Везде онлайн» и благодаря уже включенной в него подписке наслаждаться просмотром фильмов, сериалов, мультфильмов и ТВ-каналов или же в рамках программы «Больше» получить в подарок недельную подписку «Wink Оптимальный».

5) Принимайте расслабляющую ванну

Горячая вода, пышная пена или ароматная соль, свечи… Такая процедура не только отлично расслабит, но и согреет в плохую погоду. Приобрести любимые косметические средства можно в интернет-магазинах SEPHORA и «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», тем более что абоненты Tele2 получат скидки до 40% при заказе от 1000 рублей. А дополнительное наслаждение подарит любимая музыка. К слову, новым пользователям услуги «Яндекс Плюс» на 2 месяца откроется бесплатный доступ к миллионам треков и подкастов. Также подписчики сервиса смогут смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, получать кешбэк баллами и тратить его в сервисах Яндекса: на поездки на такси, заказ билетов, покупки на Яндекс.Маркете, заказ еды в кафе и ресторанах, заправку топливом.

На самом деле есть множество других простых, но действенных способов для поднятия настроения. А с программой лояльности «Больше» от Tele2 сделать осенние дни позитивными и уютными стало еще легче.

Алексей СЕРГУНИН

Фото из открытых источников