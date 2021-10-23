Ангелина Мельникова из Воронежа стала 6-кратной призеркой чемпионатов мира!

Ангелина Мельникова. Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова сегодня в шестой раз поднялась на пьедестал почета в рамках чемпионата мира.

В опорном прыжке воспитанница школы Ю.Э. Штукмана по сумме двух попыток показа третий результат – 13,966 баллов. Лучше выступили только бразильянка Ребека Андраде (14,966) и итальянка Асия Д’Амато (14,083).

Это уже вторая награда Ангелины на нынешнем турнире. 21 октября она впервые в карьере стала чемпионкой мира, выиграв соревнования в личном многоборье.

Всего же в активе очаровательной Гели стало шесть наград на мировых форумах.

В 2018-м году в Дохе она стала второй в командном многоборье. В 2019-м году в Штутгарте Мельникова трижды поднималась на пьедестал почета – повторила результат в командном многоборье, и дважды стала третьей – в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Сегодня у Ангелины еще один финал – на брусьях.