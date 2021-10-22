Воронежский народный участковый: «18 лет работаю в родном селе и ни разу не пожалел об этом»

Отдать свой голос за Дмитрия Егоров можно на сайте kp.ru. Голосование продлится с 1 по 10 ноября. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

– Многие участковые обычно отказываются работать в селах, где родились и выросли. Бояться испортить отношения с людьми: ведь все друг друга знают. Я же 18 лет тружусь на родном участке и ни разу не пожалел о выборе. Было много предложений переехать в город, сменить территорию, продвинуться по карьерной лестнице. Но я сам по себе заядлый сельский житель. Люблю ягодки-цветочку, нашу красоту, тишину. Горожане срываются и уедут в деревню на выходные, а мы уже здесь, – рассказывает 43-летний майор полиции Дмитрий Егоров из села Губари Борисоглебского района.

Дмитрий Александрович стал победителем регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». В онлайн-голосовании его поддержали более трех тысяч человек. Теперь правоохранитель представит нашу область в финале соревнования.

БЛИЖЕ К НАРОДУ

В семье у Дмитрия Егорова не было работников органов. Папа – врач, мама – медработник. Однако еще со школы он мечтал стать милиционером (полиция появилась позже – ред.). Любил помогать окружающим и хотел, чтобы это стало профессией. После школы Дмитрий Александрович сходил в армию, затем окончил Борисоглебский юридический колледж и пошел стажироваться в службу участковых:

– Так вот и работаю с 2003 года. Конечно, поначалу было тяжело. Всем же друг-товарищ, с кем-то росли вместе. Пришлось рамки выстраивать. Многие обижались, но без горького и сладкого не поймешь. К тому же, в любой истории есть две стороны, и для одной из них ты всегда плохой. Поэтому стараешься как-то между ними лавировать. Спрофилактировать сейчас, чтобы не довести до реального происшествия, - объясняет майор.

По словам участкового, местные жители обращаются к нему в любое время, а не только в рабочие часы. Знают, где живет, в какое окошко постучать. Когда Дмитрий Егоров задумался о пенсии, стали массово уговаривать остаться: «Александрович, не уходи пока. Мы привыкли. Нам без тебя плохо будет».

– Доверие народа в нашем деле – это самое главное. Без него мы не сможем ни одного дела раскрыть. Все через людей, нужно быть ближе к ним. Пришел к бабушке-дедушке, чаек попил, выслушал историю о наболевшем, а там и нужная информация выплывет, – объясняет полицейский. – Необходимо проявлять участие. Не зря же наша профессия так называется – участковый.

Майор Егоров выстроил хорошие отношения со всеми категориями населения. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОРИИ ИЗ ФИЛЬМОВ

Территория, за которую отвечает майор Егоров, охватывает два села – Губари и Тюковку. Здесь живет почти тысяча двести человек. И несмотря на то, что ежедневная работа участкового весьма однообразна, иногда случаются истории, как из популярных фильмов.

– Прошлой осенью работал на выборах. Смена закончилась, собрался домой – вызов. Звонят жители улицы Советской. Говорят, к соседям бандит какой-то в дом залез. Приехал разбираться. А мужик этот так подозрительно смотрит на меня и говорит: «Я вас не вызывал». Тут уже хозяин дома появился, начали вместе с ним выяснять, что за незнакомец. А он ведет себя, как дома, начинает документы искать, в вещах копаться. Тут уже собственника начало трясти, говорит: «Что же это за произвол такой!?». Мы даже скорую вызвали, потому что было подозрение, что человек не в себе. Разбирались-разбирались и представляете, что оказалось? Все как в «Иронии судьбы»! Мужчина был немного выпивший, взял такси и поехал в село Тюковку, но по ошибке оказался в Губарях по такому же адресу! Не поверите, но даже дома в двух населенных пунктах визуально оказались очень похожи. Да еще и ключи лежали в одинаковых местах. Вот такая история, – вспоминает Дмитрий Александрович.

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ ДИНАСТИИ

Дмитрий Егоров уже не первый раз участвует в «Народном участковом». В 2020-м на региональном этапе он занял третье место, в этом же году сумел стать первым. Поддерживают полицейского не только люди, с которыми он общается и взаимодействует по рабочим делам, но и любящая семья.

С супругой Ольгой майор в браке уже более 20 лет. Она работает заведующей в местном Доме культуры. 16-летняя дочь Полина учится в 10 классе, а после окончания школы хочет пойти по стопам отца и служить в полиции. Кстати, брат Дмитрия Александровича сейчас работает инспектором ДПС.

Финал конкурса на звание самого народного участкового страны продлится с 1 по 10 ноября. Отдать свой голос за Дмитрия Егоров можно на нашем сайте kp.ru. Награждение победителя и призеров пройдет в Министерстве внутренних дел в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Пожелаем удачи майору Егорову!