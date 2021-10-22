Немецкого бизнесмена нашли мертвым в центре Воронежа

Скончался руководитель химического технопарка Клаус-Дитер Хайнце. Фото: Максим ГОРОХОВ

71-летний руководитель химического/промышленного технопарка в Германии Клаус-Дитер Хайнце скончался утром 22 октября в центре Воронежа. Несколькими днями ранее, 18 числа, он прилетел в столицу Черноземья для участия в форуме «Народная дипломатия в диалоге России и ЕС», который проводит Воронежский госуниверситет. Мужчина часто бывал в вузе, так как сам окончил его химический факультет. Затем инициировал создание Ассоциации немецких выпускников ВГУ и стал официальным представителем университета в Германии.

Мужчину обнаружила сотрудница ВГУ. Фото: Максим ГОРОХОВ

Как стало известно «КП-Воронеж», в нашем городе Клаус-Дитер Хайнце остановился в «Арт Отеле». Утром пятницы был в хорошем настроении, позавтракал, а затем отправился на встречу с сотрудницей международного отдела ВГУ. Они должны были встретиться в половину девятого у театра оперы и балета. Однако, когда девушка подошла к месту встречи, то увидела бизнесмена, лежащим на земле вниз головой. На лбу у мужчины была ссадина от падения. Сотрудница ВГУ обратилась к находившимся рядом сотрудникам ГИБДД, затем прибыли другие оперативные службы.

Фото с места ЧП. Фото: Максим ГОРОХОВ

Сегодня Клаус-Дитер Хайнце должен был обновить соглашение между германской ассоциацией выпускников и Воронежским госуниверситетом. А уже завтра отправиться домой. По неофициальным данным, у театра оперы и балета он оказался еще и по пути в диагностический центр, чтобы сдать ПЦР-тест перед возвращением в Германию.

ВГУ выразил соболезнования родным и близким Клауса-Дитера Хайнце. В университете рассказали, что их выпускник начал свою карьеру с должности химика-исследователя на одном из крупнейших химкомбинатов Германии «Буна Верке» и, пройдя все ступени карьерной лестницы, возглавил технопарк. Вуз активно применял опыт и навыки Клауса-Дитера Хайнце. Благодаря ему ВГУ оказался включен в продуктивное сотрудничество с международными партнерскими организациями. В 2019 году университет отметил заслуги выпускника званием «Почетный доктор ВГУ» и знаком «За заслуги перед ВГУ».

- Буквально два дня назад жизнерадостный и полный оптимизма Дитер-Клаус Хайнце выражал большую надежду на продолжение диалога между Воронежем и Берлином, Россией и Германией. Искренне радовался свершившейся, наконец, передаче фолиантов в ВГУ, называя это событие «настоящим актом гражданской дипломатии» и важнейшим мероприятием, организованным им в университете за свою жизнь. Увы - утром 22 октября, на 72-м году жизни, сердце нашего друга остановилось. Это событие - трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ. Память о замечательном немецком химике-инженере, руководителе и настоящем общественном дипломате останется в Воронежском госуниверситете – теперь уже навсегда, - отметили в ВГУ.

Также в вузе добавили, что предварительная причина смерти Дитера-Клауса Хайнце - инсульт.