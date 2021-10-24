Судьи отняли у воронежской гимнастки Ангелины Мельниковой еще одно золото чемпионата мира

Серебро у Ангелины Мельниковой оказалось с золотым отливом. Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.

В воскресенье, 24 октября, воронежская звезда мировой спортивной гимнастики Ангелина Мельникова выступала в вольных упражнениях. И сделала все просто здорово. Объявили оценку. Ангелина – первая. Но потом почему-то началась какая-то подковерная возня. Японке Майи Мураками подняли оценку за один из элементов. Сделали это после того, как делегация Страны восходящего солнца подала протест. Учитывая, что чемпионат мира проходит в Японии, выглядело все это, мягко говоря, некрасиво.

Тем более, что наша команда вслед за этим тоже подала протест. Но его мало того, что не удовлетворили, но и, как написала в своем Инстаграме Ангелина Мельникова, еще и нахамили в ответ.

Но пусть это останется на совести организаторов. Тем не менее серебро-то у Гели уже никто не отнимет. В итоге Мураками обогнала ее всего на 0,66 балла. У японки 14,066, у Мельниковой – ровно 14. Ну а третьей стала американка Линн Вонг – 13,833.

В итоге на нынешнем чемпионате мира у Ангелины Мельниковой три медали: золото в индивидуальном многоборье, бронза в опорном прыжке. И вот теперь серебро с золотым отливом в вольных упражнениях.

Напомним, в 2018-м году в Дохе Мельникова стала второй в командном многоборье. В 2019-м году в Штутгарте Ангелина трижды поднималась на пьедестал почета – повторила результат в командном многоборье, и дважды стала третьей – в личном многоборье и в вольных упражнениях. Таким образом, у Гели стало уже семь медалей чемпионата мира.

Ну и у всех еще свежи в памяти успехи Мельниковой в 2021 году. Ангелина стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье, а также двукратным бронзовым призером Игр в Токио: в личном многоборье и в вольных упражнениях.