В Воронежской области планируется дальнейшее развитие центров «Точка роста»

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На что пойдут средства, и на какие направления требуется выделить дополнительное финансирование, обсудили на совещании с руководством профильного департамента в Воронежской облдуме.

Напомним, в региональном парламенте продолжаются консультации депутатов с руководителями исполнительных органов власти Воронежской области, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова. Как отметил спикер регионального парламента, накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов предстоит выработать консолидированное мнение об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

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Совещание с и. о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Наталья Салогубова в режиме видеоконференции провел вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении участвовали его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрий Ендовицкий.

Выступающая напомнила, что в 2021 году на госпрограмму «Развитие образования» было заложено чуть больше 26 миллиардов рублей. До конца года все средства должны быть освоены. В заявке на 2022 год планируется увеличить общую сумму на реализацию мероприятий департамента на 3,4%, а это более 27 млрд рублей.

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В рамках дальнейшего обсуждения параметров бюджета было отмечено, что на мероприятия областной адресной инвестпрограммы необходимо дополнительно направить около 300 миллионов рублей. Они необходимы для строительства и капремонта зданий, где будут размещены центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», для закупки оборудования в центр «Точка роста» и мастерские, которые будут открыты по проекту «Молодые профессионалы». Дополнительные средства нужны на ремонт в общежитиях и организацию летнего отдыха детей.

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Отвечая на вопрос депутатов, Наталья Салогубова сообщила, что специалисты департамента продолжают работать над организацией дистанционного обучения школьников. В первую волну дистанционного обучения общими усилиями, в том числе при поддержке депутатов Воронежской областной Думы, удалось приобрести компьютеры для школ и нуждающихся семей. Была выявлена проблема с подключением некоторых квартир к высокоскоростному интернету, сейчас вопросы связанные с этим, решаются.