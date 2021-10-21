В Воронеже начали поиск подрядчика для установки Новогодней елки на площади Ленина

Впервые «Снежную королеву» установили в Воронеже в 2016 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Воронежа начала поиск подрядчика на установку главной городской новогодней ели. «Снежная королева» снова будет радовать жителей областного центра на площади Ленина в новогодние и рождественские праздники.

Для установки праздничной ели уже идет поиск подрядчика – на сайте государственных закупок размещена конкурсная документация.

Прием заявок будет осуществляться до 9:00 8 ноября, а 15 ноября конкурсная комиссия определит победителя, с которым заказчик – МКП «Горсвет» заключит контракт. Начальная максимальная цена контракта – 2 339 967,60 рублей.

Подрядчик-победитель должен будет до 13 декабря установить на главной городской площади 26-метровую ель с обнарядкой, обеспечить ее электроснабжение и эксплуатационное обслуживание, а с 20 по 25 января 2022 года - произвести демонтаж праздничной конструкции.

При проведении конкурса будут учитывать опыт подавших заявки организаций, качество выполнения аналогичных работ, наличие материально-технической базы, трудовых ресурсов, а также цену.

Напомним, впервые «Снежную королеву» установили в Воронеже в 2016 году. Новогодние игрушки – звезды, шары, бусы и гирлянды, шли с ней в комплекте и используются до сих пор. Поэтому затраты идут только на ее установку и демонтаж. Сама же 26-метровая «новогодняя красавица» 24 января 2017 года вошла в книгу рекордов России как «Самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель».

Световая верхушка «Снежной королевы» имеет вид четырнадцатиконечной звезды. На 15-ти ярусах ели по краям ветвей с провисами размещаются гирлянды - бусы из шаров (всего их 2008). На ветках ели размещаются 1223 дополнительных игрушки (шаров и декоративных игрушек «Снежинка») различного размера от 100 до 400 миллиметров.

- Мы не знаем, будет ли возможность организовать для горожан праздничные мероприятия - слишком уж непростая сейчас эпидобстановка, нельзя при этом совсем не готовиться и нельзя оставить Воронеж без главного новогоднего символа, - отметили в пресс-службе администрации Воронежа.