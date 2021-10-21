Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира!

Ангелина Мельникова - 5-кратная призерка чемпионатов мира. Фото со страницы группы болельщиков сборной России по спортивной гимнастике в VK.

Только что в японском Китакюсю завершился финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье у женщин.

Первую в карьере победу в рамках турнира одержала воронежская спортсменка Ангелина Мельникова.

Воспитанница школы Ю.Э. Штукмана начала соревнования со второго результата в опорном прыжке, набрав 14,466 баллов. На брусьях Геля стала лучшей – 14,533. На бревне наша землячка удостоилась оценки 13,800 баллов (2-й результат).

Перед заключительным выступлением в вольных упражнениях Ангелина лидировала, а потому она могла себе позволить выступить чуточку хуже, чем американка Лини Вонг. Допустимое отставание – не более пяти десятых балла.

В итоге Олимпийская чемпионка-2021 выполнила задачу. Уступила две десятых Вонг и и по сумме четырех снарядов стала чемпионкой мира в личном многоборье. У Мельниковой – 56,632, у Вонг – 56,345. Третьей финишировал соотечественница Вонг Кайла ди Челло – 54,566.

Это первый подобный успех нашей Гели.

В 2018-м году в Дохе она стала второй в командном многоборье. В 2019-м году в Штутгарте Мельникова трижды поднималась на пьедестал почета – повторила результат в командном многоборье, и дважды стала третьей – в личном многоборье и в вольных упражнениях. И вот теперь долгожданное золото в Китакюсю.

На этом соревнования для Ангелины не заканчиваются. 23 и 24 октября ей предстоят финалы на отдельных снарядах. Как и еще одной воронежской спортсменке Яне Вороне. Она вышла в финал соревнований на бревне.