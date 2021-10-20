Чиновники объяснили, почему на проспекте Революции в Воронеже узкие и извилистые велодорожки

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«Комсомолка» уже писала о реакции воронежцев на новые велодорожки, которые оборудовали на обновленном проспекте Революции. Напомним, асфальтированная полоса для двухколесного транспорта идет по самому краю тротуара, совершая крутые виражи и временами упираясь в преграды в виде столбов.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Пресс-служба мэрии прокомментировала промежуточные итоги реконструкции. Оказалось, что проект, который презентовали горожанам перед началом работ, сильно трансформировался и, увы, не в лучшую сторону.

- Проектировщик старался увязать геометрические параметры улицы, имеющиеся и создаваемые инженерные коммуникации, высадку деревьев с интересами всех групп горожан – пешеходов, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов и автомобилистов, - пояснили в мэрии.

По словам чиновников, перенести линию деревьев ближе к домам, чтобы расширить велозону, невозможно из-за проходящей под тротуаром линией кабельной канализации. И отнимать у пешеходов большую часть пространства под размещение велополос тоже не представляется возможным, равно как и лишение воронежцев парковочных мест и полос для движения автомобилей, считают в мэрии.

И НЕ ВЕЛОДОРОЖКА ВОВСЕ, А "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА"

Конечно, можно было отказаться от велодорожки вовсе, говорят в администрации, но таким образом строители нашли компромисс: участок пешеходной части проспекта (от бортового камня до створа опор и деревьев) назвали в документах не велополосой, а «технической зоной», а при желании ее могут использовать велосипедисты.

Для разделения пешеходов и велосипедистов с правой стороны уложили полосу из колотого гранита, которая не предназначена для ходьбы и послужит слабовидящим пешеходам сигналом о приближении к опасному участку – дороге. А «щитом» от движущихся машин для велосипедистов послужат припаркованные автомобили.

НО ОПАСНЫЙ СТОЛБ ОБЕЩАЛИ УБРАТЬ

А вот столб с велодорожки рабочие пообещали все-таки убрать. А соответствующие дорожные знаки на проспекте установят позже.

- Недостатки в производстве работ по технической зоне будут исправляться, они не приняты заказчиком. Однако к таковым нельзя отнести обходы в технической зоне, которые предусмотрены в местах ее пересечения с пешеходными переходами через проспект Революции. В этих местах неизбежна конфликтная точка, - добавили в мэрии. - Пешеходы на тротуаре должны иметь абсолютный приоритет и максимальную степень безопасности. Обход выполнен таким образом, что вынуждает велосипедиста автоматически снизить скорость движения при подъезде к месту пересечения, а значит – минимизирует риск наезда на группу людей и степень возможных травм.