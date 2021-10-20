Маршрутка, ТЦ и отдел полиции: что взрывалось в Воронежской области в 2021 году

Взрыв маршрутки в центре Воронежа - одно из самых громких ЧП. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Поздно вечером 19 октября в торговом центре «Атлас», расположенном в Северном микрорайоне Павловска, прогремел взрыв. Как рассказывают местные жители, в момент ЧП они услышали очень сильный хлопок, а в квартирах задребезжали и едва не вылетели оконные рамы. По словам павловчан, рвануло в районе офиса местной управляющей компании «Атлас инженеринг». По другой версии, взрыв произошел в помещении магазина бытовой химии. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Позже в СУ СКР по Воронежской области добавили, хлопок раздался вблизи служебного помещения торгового центра. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч.2 ст. 167 УК РФ, ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Материалы для дальнейшего расследования передали в Следственный комитет.

Фото с места ЧП. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Взрыв в павловском ТЦ - не единственный подобный случай за последнее время. Какие еще взрывы случались в Воронежской области в 2021 году и кто в них пострадал - в нашей подборке.

УБИЙСТВО И ПОДРЫВ РОВД

16 сентября мужчина напал на Лискинский районный отдел полиции. Житель села Волчанское Каменского района Виктор Мирской приехал к РОВД в половину шестого утра. Взорвал входную дверь, из-за чего пострадал 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Затем сел в «Ниву» и уехал с места преступления.

Позже стало известно, что до подрыва отдела полиции мужчина расправился с тремя односельчанами. По предварительным данным, Виктор Мирской убил взрослую женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. По версии следствия, причиной расправы стал бытовой конфликт.

В течение суток оперативники разыскивали нападавшего. В итоге около села Студенок машину Мирского заметили инспектор ДПС по Подгоренскому району и оперативник уголовного розыска. Сдаваться мужчина не захотел и оказал вооруженное сопротивление. Поэтому полицейские применили огнестрельное оружие и ранили Мирского в голову.

Дома у мужчины сотрудники регионального УФСБ обнаружили целый арсенал боеприпасов. Взрывными устройствами было заминировано и жилище мужчины. Автомобиль, на котором скрывался подозреваемый, также оказался нашпигован оружием. В нем нашли несколько единиц огнестрельного оружия с патронами, а также самодельное взрывное устройство.

В начале октября следователи предъявили обвинение жителю Воронежской области в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Пострадал один сотрудник ОМВД. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ПАССАЖИРСКИЙ ПАЗ

12 августа около девяти часов вечера в Воронеже взорвалась маршрутка. ПАЗик №10а подъехал к остановке напротив ТЦ «Галерея Чижова», а уже через несколько секунд от транспорта остался лишь каркас. Очевидцы увидели яркую вспышку, после которой части автобуса разлетелись по сторонам, дорогу засыпало осколками стекла. Сильный хлопок слышали жители не только близлежащих домов, но и соседних улиц.

В результате взрыва пострадали 26 человек, две пассажирки скончались в больнице. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени, и той же ночью умерла в БСМП № 1. На следующий день после операции не стало 55-летней Татьяны Ивановой. Она работала кондитером в одном из заведений Воронежа. Региональные власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, трем тяжелораненым – по 500 тысяч рублей. Пассажирам, получившим травмы средней тяжести - по 100 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). Среди вероятных причин взрыва силовики выделили три основных: неисправность автобуса, теракт или некий взрывоопасный предмет, который перевозил один из пассажиров. С момента ЧП прошло уже три месяца, однако официально источник взрыва ведомства так и не назвали.

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ПОДОГРЕТЫЙ БАЛЛОН

Ранним утром 19 февраля в Богучарском районе во время дорожных работ взорвался газовый баллон емкостью 50 литров. Пострадали семь человек, трое попали в больницу. Оказалось, дорожники ремонтировали мост на 749 километре трассы М-4 «Дон». Газовый баллон замерз, поэтому рабочие решили его прогреть открытым огнем. В итоге у емкости выбило дно, произошла разгерметизация. К счастью, дальнейшего возгорания не последовало. Прокуратура и следователи пообещали проверить ответственных за охрану труда сотрудников мостотряда № 81 ОАО «Дороги и Мосты», занимающего ремонтом этой переправы. Пострадавшие вскоре пошли на поправку.

ПЕТАРДЫ И ДАЧА

Случались в области и более рядовые ЧП. Например, 24 мая в СНТ «Мичурина» Новоусманского района взорвался бытовой газ в одном из дачных домов. В этот день 43-летний хозяин вместе с женой приехали на свой участок. Мужчина зашел на кухню и через некоторое время раздался хлопок. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, у него обгорели руки.

А 5 августа в селе Медовка Рамонского района двое подростков 16 и 17 лет затолкали в металлическую трубку серу от спичек и подожгли. Самодельная петарда взорвалась. С травмами рук средней тяжести скорая отвезла ребят в больницу.