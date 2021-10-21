В Воронежской области в 2022 году запланировали почти 24 млрд рублей на развитие сферы здравоохранения

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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи депутатов с представителями профильных департаментов правительства для обсуждения бюджета на следующие три года.

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– Итогом этих консультаций должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона. Каковы бы ни были внешние факторы, главный финансовый документ на трехлетнюю перспективу должен быть направлен на развитие области. Приоритетом совместной деятельности всех органов власти региона и муниципалитетов по-прежнему остается повышение качества жизни граждан, улучшение демографической ситуации, экономический рост и создание рабочих мест, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Рабочие встречи глав комитетов регионального парламента с представителями профильных департаментов правительства Воронежской области традиционно стартовали с одной из самых важных отраслей – здравоохранения. Общение парламентариев и руководства депздрава прошло в режиме видеоконференции.

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На вопросы председателя Комитета по бюджетной политике, налогами и финансам Николая Колоскова и председателя Комитета по охране здоровья Ивана Мошурова ответил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Олег Минаков.

Было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2022 году в проекте бюджета предварительно запланировано почти 24 млрд рублей. Олег Минаков сообщил о необходимости дополнительного финансирования ряда актуальных вопросов, таких как лекарственное обеспечение нуждающихся граждан, в том числе различных региональных льготников, воронежцев с редкими (орфанными) заболеваниями и диабетиков. Остальные приоритетные строки связаны с обновлением оборудования, реконструкцией объектов здравоохранения и закупкой автомобилей скорой помощи для перевозки детей. В течение года над этими вопросами будет проводиться совместная работа.

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Иван Мошуров напомнил, что региональные парламентарии обращались в Госдуму РФ, а также в Минздрав и Минфин с законодательной инициативой, касающейся орфанных заболеваний. Из-за высокой стоимости лечение таких пациентов, по мнению депутатов, должно оплачиваться из федерального бюджета. Он предложил актуализировать обращение в связи с избранием нового состава нижней палаты российского парламента. Олег Минаков отметил, что департамент поддерживает данную инициативу.

В рамках консультаций депутаты поинтересовались планами строительства и капитального ремонта объектов по профилю департамента, а также наличием в регионе объектов-долгостроев сферы здравоохранения. Докладчик отметил, что таких площадок в Воронежской области нет. Ряд вопросов есть по текущим объектам строительства, которые возникли в связи с подорожанием материалов, несвоевременным выставлением счетов и другими обстоятельствами, но работы идут, и такие объекты не превратятся в долгострои. На текущий год департаментом запланировано семь этапов введения модульных ФАПов в сельских населенных пунктах.

– До конца года все эти объекты будут введены, рисков никаких нет, – заверил Олег Минаков.

Еще одной темой обсуждения стал кадровый вопрос, особенно в удаленных районах, а также реализация программ «Земский врач» и «Земский фельдшер».

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На рабочей встрече обсудили и ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Докладчик рассказал, что на сегодняшний день в регионе из 10 тысяч коечного фонда области уже перепрофилировано для работы с такими пациентами почти 8 тысяч коек. Нагрузка на все медицинские учреждения возросла в десятки раз, возник серьезный дефицит специалистов.

– Тем не менее, вся необходимая работа ведется, хоть и с перенапряжением сил. Средства на нужды, связанные с борьбой с ковидом, выделяются очень быстро. Между внесением предложений и выделением средств на те, или иные мероприятия иногда проходит около трех дней (в обычном режиме рассмотрение наших заявок могло занимать гораздо больше времени), – подчеркнул первый заместитель руководителя департамента здравоохранения региона.

В ходе рабочей встречи был также обозначен ряд объектов сельского здравоохранения, которые требуют оперативного включения в областные и государственные адресные программы. Все ключевые вопросы будут включены в рабочий план осеннего законодательного сезона.