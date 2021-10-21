Владимир Нетёсов и Денис Чушкин обсудили новшества антимонопольного законодательства

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Одной из основных тем обсуждения стали вопросы реализации нового Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением российского правительства 2 сентября.

Денис Чушкин информировал Владимира Нетёсова о том, что по результатам Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы на территории Российской Федерации было достигнуто 28 из 38 ожидаемых результатов развития конкуренции. В частности, были снижены более 1000 предельных отпускных цен на лекарственные препараты (в среднем на 40%). Также одним из заметных достижений стала отмена национального и внутрисетевого роуминга, что привело к снижению тарифов до 10 раз и увеличению объема оказываемых услуг связи. Кроме того, количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти снизилось в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

Что касается регионального аспекта, то в Воронежской области все заявленные мероприятия Национального плана выполнялись в полном объеме. Согласно результатам оценки, проведенной Минэкономразвития России по итогам 2020 года, Воронежская область заняла десятое место среди всех субъектов страны по уровню содействия развитию конкуренции.

Новым Национальным планом предусмотрено достижение более 50 ожидаемых результатов в 15 приоритетных отраслях экономики, в том числе, здравоохранении, образовании, АПК, энергетике, торговле. В качестве одного из таких результатов в отдельных сферах установлен рост доли организаций частной формы собственности. Так, в сфере здравоохранения к концу 2025 года доля частных организаций на рынках розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями должна составить не менее 70%, в сфере строительства – не менее 91%. Кроме того, запланировано увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10%. Предусмотрено установление квоты в размере 20% для малого бизнеса в конкурсах на установку и размещение наружных рекламных конструкций.

Уже до конца этого года на региональном уровне предстоит утвердить «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции на 2022-2025 годы. В Воронежской области указанная работа уже идет.

Также в ходе встречи поднималась тема текущей деятельности антимонопольного органа по выявлению и пресечению нарушений на продовольственных рынках. Денис Чушкин отметил, что управление ежедневно проводит мониторинг цен на товары по 24 социально значимым позициям, включая хлебобулочные изделия, мясные продукты, овощи, некоторые фрукты. С хозяйствующими субъектами проводится работа по разъяснению установленных запретов с целью недопущения нарушений требований антимонопольного законодательства. Кроме того в рамках мониторинга ведется сбор и анализ информации, которая может свидетельствовать о признаках недобросовестного поведения представителей сферы торговли. В случае выявления фактов заключения ограничивающих конкуренцию соглашений на рынках продовольственных товаров, к нарушителям будут приняты соответствующие жесткие меры.

Соблюдение законодательства в системе госзаказа также стало объектом внимания председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Дениса Чушкина.

Руководитель Управления отметил, что законодательство о закупках постоянно совершенствуется, в него вносятся различные изменения, направленные на совершенствование процедуры торгов. Он рассказал о наиболее значимых изменениях, произошедших за последнее время, таких как сокращение сроков проведения закупок, объёма информации, указываемой участниками закупки в составе заявки, установление предельного срока оплаты по контракту.

Также Денис Чушкин подчеркнул, что в соответствии с Поручением Президента РФ на особом контроле службы находятся госзакупки, осуществляемые в рамках национальных проектов. Управлением ежемесячно проводится не менее 5 инициативных внеплановых проверок по таким торгам. Особое внимание уделяется закупкам социально важных товаров, таких как лекарства и продукты питания. Так за неисполнение обязательств по поставке продуктов питания (мясо птицы, рыба, овощи, фрукты и др.) Управлением в 2020-2021 годах создано 102 реестровых записи о включении поставщиков в «черный список».