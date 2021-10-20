Губернатор держит на контроле восстановление исторических зданий в Воронежской области

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В Воронежской области по указанию губернатора Александра Гусева при комплексной реконструкции исторических зданий стараются максимально сохранить их облик. Уже отремонтировано восемь домов, на очереди еще шесть.

В правительстве региона не раз подчеркивали, что восстановление жилых зданий, которые относятся к объектам культурного наследия, проходит под пристальным вниманием местных властей. В числе таких объектов и монументы, и археологические раскопки, и памятники архитектуры.

Прежде чем начать все виды работ, будь то ремонтные, реставрационные или противоаварийные, управление по сохранению культурного наследия должно согласовать на них научно-проектную документацию. Особенно это важно для сохранения исторических деталей. Об этом напоминал на совещаниях глава региона Александр Гусев.

К примеру, в знаменитом доме-памятнике с «летающей девочкой» на Депутатской, 11 ценность представляли именно барельефы. Важно было сберечь их в первоначальном виде, поскольку лепные панно относятся к редким архитектурным композициям, сохранившимся на фасадах застройки сталинского периода.

Всего в 2020 и 2021 годах была утверждена документация на ремонт 14 исторических многоквартирных домов. Нужно отметить, что Воронежская область - один из немногих регионов в стране, где восстановление таких зданий можно провести не за счет собственных средств Фонда капремонта, а получив деньги из бюджета.

Как отметил руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Никита Гарашкин, механизм по предоставлению субсидий ФКР на проведение работ по капремонту домов, которые относятся к объектам культурного наследия, был разработан непосредственно при поддержке губернатора.

- У нас любой объект культурного наследия должен представлять ценность с точки зрения культуры, градостроительства, истории, эстетики, истории науки, антропологии. В данном случае он представляет собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, а также градостроительную. Является архитектурной доминантой конкретного района, - пояснил Никита Гарашкин.

Ирина Шабанова