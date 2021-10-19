Сырные бренды Липецкой области принимают участие в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

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В рамках Второго национального конкурса продуктов питания «Вкусы России» 20 октября стартует народное голосование, каждый может отдать свой голос за любимый региональный бренд, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Липецкую область традиционно представляют сырные бренды.

«В Липецкой области много местных производителей, выпускающих качественную продукцию, достойную самых высоких оценок, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Участие в таком конкурсе позволит нашим компаниям не только заявить о себе, но и получить поддержку, что, в свою очередь, будет способствовать развитию сельских территорий».

В номинации «Гастрономическая находка» участвуют «Раненбургский сыр», «Сыр Становлянский» и «Чернавский сыр». Искусству приготовления сыров хозяйка сыроварни «Раненбургских сыров» училась в Италии. Помимо итальянских на предприятии освоили производство французских и швейцарских сыров. История бренда «Сыр Становлянский» началась в 2007 году, когда для личного подсобного хозяйства будущий хозяин предприятия купил у соседа корову Марту. По мере роста хозяйства и росло поголовье скота. Учиться сыроварению производители также отправились в Италию. Пройдя весь курс, начали на родине оттачивать мастерство.

Чернавский сыр получил своё название в честь деревни Чернава, где его изготавливают. Производство началось в 1989 году, но в середине 90-х годов рецепт был утрачен. Его кропотливо восстанавливали по рассказам местных жителей, и только к 2020 году производство сыра возобновилось.

Всего на конкурс «Вкусы России» было подано более 700 заявок из 84 регионов страны. Теперь уникальные бренды оценит экспертная комиссия и жители России в ходе народного голосования. Оно продлится до 7 ноября. Подробная информация о конкурсе, победителях и участниках 2021 года – на сайте вкусыроссии.рф.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» призван создать новые точки роста на сельских территориях, привлечь внимание к достижениям фермеров и помочь в продвижении их продукции, в том числе, на зарубежных рынках.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.