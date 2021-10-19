Под контролем воронежского губернатора построили станцию водоподготовки

Фото департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области

В Лискинском районе завершается строительство станции водоподготовки, которая позволит значительно улучшить качество питьевой воды уже к концу ноября. Ранее местным жителям приходилось использовать воду с повышенным содержанием железа.

Всего в Воронежской области по федеральной программе «Чистая вода» строится более десяти объектов в Новохоперском, Таловском, Аннинском и Каменском районах. Работа ведется под постоянным контролем губернатора Александра Гусева.

Финансирование проекта увеличивается с каждым годом. Планируется, что к 2024 году оно достигнет миллиарда рублей.

- В прошлом году у нас было 54 миллиона рублей, в нынешнем – 441 миллион, - отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин. - Благодаря тому, что этот вопрос стоит на постоянном контроле губернатора Александра Гусева, темпы реализации проекта постоянно наращиваются. На следующий год у нас запланировано порядка 600 миллионов рублей, на 2023-й – 650 миллионов и на 2024-й - порядка миллиарда. Это один из важнейших вопросов - обеспечение качественной питьевой водой населения Воронежской области.

Алексей СЕРГУНИН