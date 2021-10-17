17 октября – День отца

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Впервые мы отмечаем этот праздник, но без сомнения, он станет таким же любимым, как и День матери. Потому что оба посвящены самым дорогим и близким людям для каждого.

У пап особенное призвание – быть надежной опорой родным, вселять уверенность и защищать от невзгод.

Только став отцом, в полной мере понимаешь, какое это большое счастье и огромный труд. Появление ребенка меняет весь уклад семьи, подталкивает нас больше работать и добиваться новых целей, чтобы обеспечить близких всем необходимым. Ответственность за них учит быть сильнее, мудрее, терпимее.

Ведь лишь достатком семейное благополучие не определяется. Нужно заботиться о женах, беречь пожилых родителей, не упускать ни одного важного события в жизни своих детей, быть им настоящим другом и наставником. Спасибо всем воронежцам, кто именно так понимает свое отцовство.

От души желаем вам, уважаемые мужчины, здоровья, успехов в исполнении ваших планов, любви и поддержки дома!

Губернатор Воронежской области

А.В. Гусев,

Председатель Воронежской областной Думы

В.И. Нетёсов