Мэр Воронежа: «Обновление сквера имени Куцыгина завершат высадкой 15 голубых елей»

фото: пресс-служба Администрации города Воронежа

В Воронеже завершается благоустройство сквера им. Куцыгина, который расположен между зданиями диагностического центра и областной Думы. Здесь облагородили территорию и заменили старую плитку. Последним штрихом станет высадка 15 голубых елей. Оценить проделанную работу приехал лично мэр Вадим Кстенин, рассказали в горадминистрации 15 октября.

Сквер, соединяющий улицы Кирова и Пушкинскую, носит имя Даниила Куцыгина – героя боев за Воронеж. Общая площадь озелененной территории – более 4,5 тыс. квадратных метров. Горожане не раз просили чиновников обратить на него внимание.

– Проект реализовывался по инициативе и личному поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева. Мы помним, что здесь в последнее время ходить было небезопасно, настолько пришло в негодность старое покрытие, – отметил глава города Вадим Кстенин.

фото: пресс-служба Администрации города Воронежа

Сквер, который был по большей части «проходным», стал новым местом притяжения для воронежцев, благодаря архитектурной концепции Андрея Тютерева и проекту благоустройства. Архнадзор на объекте осуществляет помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

– Территория выполнена в одном стиле с площадью у театра оперы и балета и, надеюсь, со временем будет визуально объединена с площадкой у Никитинской библиотеки, в итоге мы сможем реализовать тот самый проект единого ансамбля благоустройства центра Воронежа, – пояснил Константин Кузнецов.

К скверу им. Куцыгина примыкает тротуар, идущий вдоль домов № 5 и № 6 по площади Ленина. Его благоустройство ведется за счет частных инвестиций и тоже близится к завершению. И тротуар, и площадь будут выполнены в едином стиле.

фото: пресс-служба Администрации города Воронежа

Глава Воронежа оценил подход к работе со стороны подрядной организации и отметил, что реализацией проекта доволен. Помимо замены плиточного покрытия, переустройства коммунальных сетей, здесь предусмотрели замену теплотрассы, чтобы не допустить аварий, из-за которых пришлось бы нарушить новое убранство площади.

Завершат благоустройство сквера высадкой еще 15 трехметровых голубых елей и установкой освещения. Оценить обновленную территорию воронежцы смогут уже через неделю.

– Сделали прекрасные газонные части, где будут комбинированные цветники. Под них разработаем дизайн-проект, и в будущем году они порадуют горожан. Будет дополнительно высажено 15 голубых елей. Растущие сейчас деревья через многие годы придут в негожее состояние, мы заранее попытаемся вырастить им хорошую замену, – подытожил мэр.