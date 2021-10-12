ВТБ: воронежцы в три раза увеличили расходы в медицинских лабораториях

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На четверть к прошлому году увеличились траты в аптеках, и на 50% - в частных медицинских клиниках.

В Воронеже держатели карт ВТБ совершили за месяц в медицинских лабораториях в 2,5 раза больше транзакций, чем в сентябре прошлого года.

Траты клиентов воронежского ВТБ в аптеках за год выросли на четверть – до 50 млн рублей в сентябре. К допандемийным значениям показатель увеличился в 1,5 раза. Кроме того, воронежцы стали чаще, чем год назад, пользоваться услугами частных клиник. За прошедший месяц количество транзакций в них по картам ВТБ выросло на 35% - до 12,5 тыс., расходы увеличились в 1,5 раза и достигли 27,7 млн рублей.

«Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией. Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом же расходы россиян в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились в 1,5 раза к 2020 году, до 76 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз. Банк ВТБ (ПАО)