Жители всемирно известного воронежского села больше 10 лет добиваются строительства дороги

До недавнего времени по улице можно было ездить только на тракторе Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежское село Костенки – колыбель человечества. Здесь на месте одного из первых поселений европейцев образован всемирно известный археологический музей. Первые люди жили здесь еще 45 тысяч лет назад, а вот цивилизованной дороги в селе нет и в 21 веке.

ДОРОГА СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Местная жительница Валентина Куралесина рассказала, что в непролазной грязи на ее улице Космонавтов тонут и пешеходы, и машины. До недавнего времени даже скорая не приезжала к больным, чтобы не остаться здесь надолго.

- В 2011 году я начала ходить по чиновникам, добиваться строительства дороги, - рассказала «Комсомолке» Валентина Михайловна. – Тут выяснилось, что дорога в нашем поселке есть, но только на бумаге…

И потянулась долгая история переписки и приемов у глав поселения, которые менялись, и у депутатов. Результатов не было. И пошли тогда местные жители к чиновникам областного уровня, записались на прием к вице-губернатору.

-Виталий Шабалатов пообещал нам содействие, - продолжает Валентина Михайловна. – Деньги на строительство дороги выделили – 2,5 миллиона, но из них реализовали лишь1,5 миллиона, положив асфальт до горы.

И снова Валентина Куралесина начала обивать кабинеты местной власти, выясняя, куда же делась оставшаяся от выделенной сумма.

- В местной администрации мне сказали, что жители должны собрать по улице подписи на строительство оставшегося участка. Мы их собрали быстро, но работы до сих пор не возобновились.

Женщина выразила тревогу, что деньги могут пропасть и попросила «Комсомолку» о помощи.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛИ 13,5 МИЛЛИОНА

В ответ на запрос редакции департамент дорожной деятельности области пояснил, что вопросы строительства и обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения относятся к компетенции органов местного самоуправления.

Тем не менее, дорожный департамент предоставил субсидии Хохольскому району из областного бюджета Воронежской области в размере 30 миллионов рублей для строительства и ремонта дорог в Костенском сельском поселении.

- После проведения электронного аукциона итоговая сумма составила 25 917,012 тысячи рублей, из которых –13 538, 255 тысячи рублей выделено на устройство твердого покрытия на автомобильной по ул. Космонавтов, - рассказали в департаменте дорожной деятельности области.

ПОДРЯДЧИК ВЫПОЛНИЛ ПЯТУЮ ЧАСТЬ РАБОТ

Хохольские чиновники рассказали, что администрация Костенкинского поселения заключила контракт с подрядной организацией ООО «АМ-Строй» на указанную выше сумму на строительство дороги по улице Космонавтов протяженностью 4,040 км, из которых 3,690 км – асфальтобетонное покрытие, 0,350 км – покрытие из щебня.

Указали и сроки проведения работ: с 30.09.2021. По словам чиновников, на 4 октября дорожники выполнили лишь 20% от общего объема устройства щебеночного покрытия.

В департаменте также напомнили, что контроль и ответственность за качество проведенных работ несет заказчик – администрация поселения. В случае невыполнения подрядчиком условий контракта или срыва сроков, чиновники имеют право применить к строителям штрафы.