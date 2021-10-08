СК предъявил обвинение убийце семьи под Воронежем

Мужчина рассказал силовикам о подробностях своих преступлений Фото: из архива «КП»

Следователи СКР предъявили обвинение Виктору Мирскому, который был задержан по подозрению в убийстве семьи из трех человек и подрыве отдела МВД в Воронежской области. На допросе он признал свою вину, а также рассказал, как готовился к преступлениям и что толкнуло его на такие зверства. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России.

Мирскому предъявили обвинение в совершении сразу нескольких преступлений. За убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Страшная трагедия произошла 16 сентября. Мирской, у которого был бытовой конфликт с женщиной из села Волчанское Воронежской области, жестоко расправился с ней и ее семьей. Он расстрелял женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. Затем он решил «проучить» полицейских из ОМВД России по Лискинскому району. Прибыв к отделу, он ранил правоохранителя и взорвал самодельное устройство.

– При задержании Виктор Мирской оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был ранен, после чего помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, – пояснили в СКР.

Там уточнили, что обвиняемый находится на лечении, но он пришел в себя и с ним проводят следственные действия.