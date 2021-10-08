Итоги девяти лет концессии: в водопроводы Воронежа инвестор вложил 3,2 миллиарда рублей

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В городской администрации подвели предварительные итоги девяти лет действия концессионного соглашения с ООО «РВК-Воронеж». Оно было заключено в 2012 году. На тот момент это был первый пример государственно-частного партнерства в сфере холодного водоснабжения и водоотведения среди городов-миллионников.

– Муниципальное хозяйство водоснабжения и водоотведения города перед передачей по концессионному соглашению представляло собой удручающую картину – разделенное по двум предприятиям, находящееся в банкротстве с невозвратными долгами, без ресурсов не то что для инвестиций в модернизацию, но даже и для срочных аварийных работ. Фактически Воронеж стоял на пороге коммунальной катастрофы, были предприняты беспрецедентные усилия, чтобы ее избежать. Водоканал очистили от долгов, для чего пришлось нарастить кредитную нагрузку другого муниципального предприятия, но это позволило привлечь многомиллиардные частные инвестиции, – напомнил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«РВК-Воронеж» в 2012 году приступил к реализации инвестиционной программы, рассчитанной на период до 2018 году с объемом вложений более 2,5 млрд. рублей. Одной из основных ее целей было обеспечение круглосуточной и бесперебойной подачи воды. Многие горожане еще помнят, что такое вода по графику, эту проблему удалось решить ранее. Однако за прошедшие годы общая площадь введенного в строй жилья увеличилась на несколько миллионов квадратных метров, что существенно повысило нагрузку на коммунальные сети. Тем не менее, дефицита воды не возникло благодаря современной системе гидромоделирования и расчётной математической модели, которую внедряет концессионер. Она позволила перераспределить свободные напоры системы и повысить ее эффективность.

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Также в рамках инвестиционной программы были переоборудованы насосные станции водозаборов и районные подкачивающие станции: старые агрегаты заменили на современные. Там теперь применяют устройства плавного пуска электродвигателей, что значительно снижает вероятность их перегрева, повышает срок службы, устраняет рывки в механической части и уменьшает риск гидроударов в трубопроводах и задвижках в момент пуска и остановки оборудования.

– 8 километров изношенных водопроводных линий мы заменили, еще 22 километра построили. Бесперебойности подачи воды добиваемся также установкой регуляторов давления на сетях городского водопровода. Это существенно снизило аварийность. Для сетей водоснабжения она уменьшилась на 45%, а потери воды удалось сократить на 15%. Только в водопроводное хозяйство вложили 1,5 млрд рублей. Сейчас идет проектирование высокотехнологичного диспетчерского центра, который значительно повысит эффективность управления системой подачи воды, – говорит генеральный директор ООО «РВК – Воронеж» Олег Николаенко.

Обновление коснулось не только водопроводных, но и канализационных сетей. С 2012 по 2018 годы шло и завершилось по плану строительство самого глубокого в России канализационного коллектора, проходящего по улице Сочинской. Кроме того, реконструирован канализационный дюкер (напорный водовод) по улице Серова, заново проложены более 10 километров канализационных сетей.

В 2012 году «РВК-Воронеж» приступил к масштабной модернизации Правобережных очистных сооружений. В этот период полностью модернизированы аэротенки – резервуары, где происходит биологическая очистка сточных вод по самым современным технологиям. Провели реконструкцию 12 отстойников – первичных и вторичных – с восстановлением железобетонных конструкций и полной заменой технологического оборудования.

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Главным экологическим проектом инвестиционной программы стало строительство цеха механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях. В результате удалось решить многолетнюю «ароматную» проблему жителей микрорайона Тепличный, которые последнее десятилетие дышали воздухом иловых карт. Сейчас их предприятие не эксплуатирует, а глинистое вещество, которое образуется в результате переработки канализационных стоков, вывозят и утилизируют на полигоне бытовых отходов.

– Проблем, требующих продолжения серьезных инвестиций, все еще хватает, ведь в сжатые сроки обновить все трубопроводы и мощности объективно невозможно. Концессионное соглашение предусматривало 2,56 млрд инвестиций за 6 лет, РВК-Воронеж выполнил свои обязательства перед городом и горожанами. Поэтому была разработана следующая инвестиционная программа, где объем инвестиций составляет уже более 5,2 млрд рублей, она должна завершиться в 2024 году, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

За последние два года «РВК-Воронеж» уже направил на модернизацию и реконструкцию городской системы водоснабжения и водоотведения около 600 млн рублей. На эти деньги удалось сделать многое:

– восстановлен участок главного Левобережного коллектора диаметром 2000 мм и протяженностью 1300 метров, а также канализационного коллектора по улице Землячки вдоль Ленинского проспекта,

– введены в эксплуатацию обновленные сети водоснабжения и водоотведения в районе улицы Красный Октябрь,

– заменены участки сборных трубопроводов на трех водоподъёмных станциях.

В ближайшее время большое строительство начнется на улицах Дорожная и Геофизическая, 105 млн рублей предприятие направит на восстановление канализационных линий (заменят больше трех километров сетей). Планируют и полностью запустить в работу обновленный участок сборного водовода на водоподъемной станции в Железнодорожном районе. Проект также предусматривает замену четырех крупногабаритных единиц секционной арматуры диаметром 600 мм и 800 мм.

– С момента заключения концессионного соглашение водоканальное хозяйство Воронежа получило 3,2 млрд инвестиций, до конца года на его модернизацию будет направлено еще 460 млн рублей. Первые годы упор делался на водоподъемные станции и системы очистки, иначе в какой-то момент город мог остаться без воды и без нормально работающих Правобережных очистных сооружений. Много проблем остается с изношенным сетевым хозяйством, дальнейших вложений требуют добывающие мощности. Но готовность концессионера довести объем инвестиций к 2024 году до 7,8 млрд рублей показывает, что постепенно эти проблемы удастся решить, – отметил мэр Вадим Кстенин.

В планах ближайших лет автоматизация повысительно-насосных станций, установка расходомеров для организации учета расхода воды по зонам, строительство новой городской канализационно-насосной станции на Левом берегу, а также сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов на Правобережных очистных сооружениях.

Олег КУЗНЕЦОВ