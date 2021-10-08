Выходные в Воронеже: музыкальный фестиваль, балет в кино, выставки в честь юбилея города

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ КАМЕРАТА

С 8 октября в столице Черноземья стартует фестиваль четвертая «Воронежская камерата». Темой музыкального праздника станет творчество Дмитрия Шостаковича, фестиваль посвятят 115-летию со дня рождения композитора. Программа фестиваля будет выстроена вокруг музыки Шостаковича, его современников и близких ему по духу классиков: Мусоргского, Свиридова, Бриттена.

8 октября в 19.00 в филармонии пройдет Вечер октетов. Выступит симфонический оркестр Большого театра России и лауреат международных конкурсов Дмитрий Прокофьев (виолончель).

9 октября в 18.00 воронежцы услышат «Юношескую сюиту» для фортепиано Константина Макарова-Ракитина в исполнении пианиста Андрея Коробейникова. музыка Константина Макарова-Ракитина – композитора, который прожил всего 29 лет (он ушел на фронт и погиб в 1941 году), его очень ценил Шостакович - впервые прозвучит в Воронеже прозвучит. Он успел написать ряд ярких сочинений, среди которых опера «Невеста солдата» (1940), одна симфония (1936), концерт для фортепиано с оркестром (1937), камерно-инструментальные и вокальные сочинения.

10 октября в 15.00 в замке Ольденбургских пройдет концерт арфиста, аранжировщика и композитора Александра Болдачева.

А в 18.00 в филармонии виолончелист Александр Рамм сыграет произведения Дакена, Дебюсси, Баха, Гайдна, Паганини, Скарлатти, Глинки, Рахманинова и других композиторов.

На следующей неделе на фестивале камерной музыки выступят Государственный струнный квартет имени Глинки, пианист Михаил Аркадьев, певец Владимир Байков, Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина.

La Scala: СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

10 октября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" покажут включение из театра Ла Скала: балет Чайковского "Спящая красавица".

Старинная сказка о принцессе, что спала сто лет, сказка о торжестве любви и победе добра над злом вот уже более столетия – одна из любимых постановщиками балетных историй. После Мариуса Петипа, который впервые сочинил «Спящую красавицу» на музыку Чайковского, к балету обращались и редактировали его почти все ведущие хореографы XX столетия. Не упустил возможность поставить «балет из балетов» и Рудольф Нуреев. La Scala, где была поставлена редакция Нуреева, бережно хранит его версию - и с гордостью представляет спектакль со звездами уже нового века в кинотеатрах.

.

ВЫСТАВКИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

В основном здании Воронежского краеведческого музея (ул. Плехановская, 29) работает выставка «Столица в центре Черноземья…». Экспозиция приурочена к 435-летию Воронежа. К юбилею города представят его историю с советских времен до наших дней. Почему Воронеж называют столицей Черноземья? В 1928-м решением советского правительства была создана Центрально-Черноземная область. Ее столицей был утвержден Воронеж - как крупнейший российский черноземный город. ЦЧО существовала до 1934 года. А потом решили, что она слишком громоздкая и неудобная в политическом и экономическом управлении и в 1934-м она была поделена на Воронежскую и Курскую, а затем появились все ныне существующие российские черноземные области. Самыми молодыми из них являются Липецкая и Белгородская. Они существуют в составе Центрально-Черноземного региона России с 1954 года.

Выставка «Столица в центре Черноземья…» с помощью документальных материалов, фотографий, предметов быта, одежды, посуды, картин, рисунков, продукции воронежских предприятий показывает историю города с 1928 года как истинной столицы Черноземья, статус которой город сохраняет де-факто до наших дней.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кроме того, в краеведческом можно посмотреть еще одну выставку. «Мифы и легенды о Воронеже» - тоже посвящена юбилею города и раскрывает его богатую историю через увлекательные легенды, давным-давно сформировавшиеся в народной памяти. Исторические мифы украшают и дополняют культурно-историческое наследие Воронежа, делая рассказы о его прошлом еще более запоминающимися.

- На выставке рассматриваются наиболее интересные мифы и легенды о летописном Воронеже, древней крепости XVI-XVII веков, Воронеже - колыбели российского флота, городе конца XIX-начала XX века и советских лет. Эти сюжеты иллюстрируют уникальные предметы краеведческого музея, многие из которых выставляются в экспозиции впервые за многие десятилетия, - отметили в музее. - Самой легендарной личностью, пребывание в Воронеже которой породило наибольшее количество мифов, является, разумеется, Петр Великий – строитель первого российского флота в нашем крае. Однажды, направляясь в Воронеж, Петр I остановился в одном селе, где решил помериться силами с местным плотогоном, прославленным за богатырское телосложение. В ходе поединка крестьянин уложил царя на лопатки. В честь этого события, как гласит легенда, получило свое название село Лопатки Рамонского района.

О пребывании государя в Воронеже повествует несколько тематических блоков выставки. В экспозиции представлены инструменты корабельных артиллеристов, подлинные ядра XVIII в., документы эпохи.

ВЫСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНИКОВ В КРАМСКОМ

В художественном музее имени Крамского работают две экспозиции, посвященные 150-летию первой выставки передвижников. Первая называется «Передвижники: правда жизни». Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке будут представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие.

Выставка продлится до 5 декабря.

88-я выставка «Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век» подготовила совместную экспозицию мастеров прошлого и современников. В нее вошли более 40 произведений живописи, скульптуры, графики.

- Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» создано в 2005 году в Санкт-Петербурге с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту - вот его направленность, - отметили в музее. - Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников - петербургский скульптор Ольга Ивашинцова, специально подготовившая дар музею к юбилейной выставке. Отрадно, что в составе экспозиции присутствует новая техника, что позволяет говорить о Товариществе как о творческой лаборатории. Примером может служить «Ночной полет» в авторской технике ловизо.

Воронежцы смогут оценить традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка (темы балета), Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой, ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными посетителей произведения Кирилла Аланнэ, Николая Блохина и Лауры Свидерской и вызывающий улыбку женский образ Евгения Монахова в работе «Шпилька». Исторический и мифологический жанры представлены в работах известного московского мастера Александра Саплина и петербуржца Игоря Курчинского. Прекрасно освоившая африканскую тему москвичка Марина Рубанова представила свои картины, написанные в Кении, Танзании и ЮАР.

Выставка продлится до 24 октября.