Нововоронежская АЭС приняла участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Фото Евгении Шашовой

В ходе плановых учений, которые состоялись 6 октября 2021 года в Нововоронеже Воронежской области, были отработаны мероприятия по эвакуации работников НВ АЭС и членов их семей, выдаче средств индивидуальной защиты, санитарной обработке людей и транспортных средств.

На базе городского Дворца культуры был развернут сборный эвакуационный пункт, пропускная способность которого составляет более 8 тыс. человек.

На территории набережной пруда-охладителя энергоблока №5 НВ АЭС состоялся смотр сил и средств специальных формирований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На Нововоронежской АЭС и в самом городе-спутнике прошла проверка готовности систем оповещения с запуском сирен.

«Цель учений – проверить на практике готовность персонала разных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработать мероприятия по гражданской обороне. Все прошло слаженно, поставленные задачи выполнены», – сказал заместитель начальника отдела мобилизационной подготовки НВ АЭС Олег Огнерубов.

Тренировка проходила совместно с нововоронежским филиалом «Аварийно-технического центра Росатома», городским Аварийно-спасательным центром, пожарно-спасательными подразделениями г. Нововоронежа и Нововоронежской АЭС, ФМБА России, администрацией городского округа город Нововоронеж, полицией.

Всего в мероприятии было задействовано более 200 человек и 12 единиц техники.

Фото Евгении Шашовой.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проходит ежегодно на территории всей страны и приурочена ко Дню гражданской обороны.В условиях действия коронавирусной инфекции к тренировке было привлечено минимальное количество людей, все было организовано с учетом соблюдения строгих профилактических мер.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС