Удобнее и безопаснее стала дорога Воронеж-Луганск в Хохольском районе

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Да и непростая ситуация с коронавирусом не располагает к массовым мероприятиям. Учитывая эти особенности дня сегодняшнего, департамент дорожной деятельности Воронежской области решил провести открытие отремонтированной дороги Воронеж-Луганск в Хохольском муниципальном районе скромно, без приглашения гостей и местных жителей.

Отсутствие красных ленточек и торжественных речей компенсировалось хорошим настроением дорожников и водителей, радующихся обновлённой дороге.

Первой представила участок автомобильной дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе компания СМУ-90 км21+051-26+571, протяжённостью 5,5 километров. Здесь дорожники провели фрезерование и уложили два слоя покрытия. Автомобильная дорога Воронеж-Луганск, с любовью именуемая в народе «луганкой», требует к себе особого отношения.

Прежде всего, из-за повышенной интенсивности движения. Да и ширина её проезжей части не 7 метров, как у обычных дорог, а 14-15 метров. Полностью перекрывать её при ремонте было нельзя, поэтому ремонтировали попеременно, по полосам.

- Высокий трафик движения наложил отпечаток на работу нашей дорожной бригады. Департамент дорожной деятельности страховал нас, согласовывал с ГИБДД дополнительные меры безопасности. На ремонтном участке были не только светофоры, но и работали представители ГИБДД, - рассказал директор ООО «СМУ-90» Александр Сотников.

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На следующем участке дороги Воронеж-Луганск км34+478-км43 +623, протяженностью 9 километров работали компании «БДРСУ№2» и «РесайклерДорСтрой». Была проведена регенерация и уложено два слоя покрытия на одном участке. На другом применялось фрезерование и, опять же, два слоя покрытия.

К работе «БДРСУ№2» приступила в конце апреля этого года. Руководитель Воронежского отделения «БДРСУ№2» Алексей Гребенников рассказал, что основной проблемой при ремонте была глубокая колейность.

- Метод холодного ресайклинга позволил убрать колейность и заложить крепкое дорожное основание, - отметил Алексей Гребенников, доверительно добавив, что «приятно смотреть на результаты своего труда - отремонтированную обновлённую дорогу».

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И действительно, дорожники проделали большую работу и теперь будут заботиться об обновлённой дороге каждый день. Тем более, что «луганка» - одна из самых загруженных региональных дорог. Алексей Гребенников рассказал, что «в ходе ремонта кураторы КУВО «Дорожное агентство» постоянно проводили контрольные измерения, определяли ровность, уклоны верхнего слоя, контролировали применяемые дорожные материалы, этапы последовательности работ, сроки ремонта».

- Грамотно и профессионально работали специалисты департамента дорожной деятельности и кураторы КУВО «Дорожное агентство», - считает представитель компании «БДРСУ№2» Алексей Гребенников.

Но в процессе работы над дорожными объектами большую роль играет и настрой самого руководителя дорожной организации.

- Необходим личный, постоянный контроль за ремонтом дорожных объектов, работой ремонтных бригад. За качество дорожных работ спрос будет особый, - предупредил руководителей региональных дорожных организаций заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Александр Дудин на совещании в департаменте.

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Ещё хотелось бы рассказать об одном участке дороги Воронеж-Луганск км43+623-км 46+927, км51+742-км60+699, протяжённостью 12 километров. Трудились там компании «Дорожное строительство и ремонт» и «РесайклерДорСтрой». И опять же, после регенерации на одном участке и фрезеровании на другом были уложены два слоя дорожного покрытия, чтобы усилить конструкцию дороги и тем самым продлить ей жизнь.

- Высокий трафик движения, как пассажирского, так и грузопотока, был основной сложностью при ремонте дороги Воронеж-Луганск. Но, благодаря грамотной организации дорожного движения, удалось избежать непредсказуемых ситуаций и сдать объект раньше срока, - считает заместитель исполнительного директора компании «Дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Протопопов. Представитель ООО «ДСР» уверен, что технология холодной регенерации и укладка двух слоёв асфальтобетонного покрытия позволила повысить прочностные характеристики дорожного основания, его износостойкость и в итоге - улучшить конечный результат.

Не будем забывать о том, что в любой работе важную роль играют не только передовые технологии и современные материалы, но и человеческий фактор.

- Ускорить результат ремонта и провести его со всеми необходимыми требованиями нам помогла стабильная работа с департаментом дорожной деятельности во всех аспектах. Здесь и контроль качества дорожных работ, и консультационная помощь работников департамента на всех этапах дорожно-строительных работ, - подчеркнул Дмитрий Протопопов.

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И вот он, главный результат работы департамента дорожной деятельности и дорожных компаний региона, – красавица-дорога Воронеж-Луганск в новой нарядной дорожной одежде, прошитой ровными стежками разметки.

Комментируя ремонт автомобильной дороги Воронеж-Луганск, руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин заметил, «что после ремонта дорога Воронеж-Луганск в Хохольском районе стала удобнее и безопаснее, поскольку усилена несущая способность старого основания, уложено два слоя асфальта, нанесена разметка».

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Глава дорожного департамента напомнил об информации, озвученной губернатором нашей области Александром Гусевым о том, что «Воронежской области по распоряжению Правительства РФ выделено 100 млн. рублей на ремонт участков автомобильной дороги «Воронеж-Луганск» протяженностью 6,7 километров. Уже подписано соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении трансферта бюджету Воронежской области».

А значит, автомобильная дорога Воронеж-Луганск станет ещё комфортнее, безопаснее и красивее.

Ирина Плотникова

фото Дениса Петрова