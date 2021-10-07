Что ждет воронежцев во время медосвидетельствования на опьянение

Фото: Людмила Стрижнова Фото: из архива «КП»

За восемь месяцев 2021-го сотрудники ГИБДД по Воронежской области поймали почти пять тысяч пьяных водителей. Несмотря на то, что статистика по ДТП с участием такого рода автомобилистов улучшается, вопрос о борьбе с нетрезвым вождением в регионе продолжает оставаться актуальным. Ведь единичное пренебрежение правилами может привести к трагическим результатам для нескольких человек.

Так, 17 сентября в Панинском районе «КамАЗ» врезался в стоявшие на дороге грузовик «Вольво» и легковушку «Форд Фьюжн». В результате аварии на месте скончались 43-летняя женщина, рулившая «Фордом», а также четыре ее пассажира: двое мужчин 47 и 35 лет, 43-летняя женщина и двухлетний ребенок. Кроме того, получила травмы 71-летняя женщина. Она тоже ехала в легковой машине. Как позже выяснилось, 51-летний водитель «КамАЗа», житель Каширского района, был изрядно пьян. В его крови обнаружили содержание алкоголя 0,9 мг/л.

– С нашей стороны проводится работа в круглосуточном режиме. Ежедневный контроль сотрудников ДПС. Регулярно проходят рейды. Надеемся, что граждане осознают ответственность. Поймут, что нельзя садиться за руль в опьянении. Мы специально предварительно сообщаем о проведении массовых проверок через СМИ. Ничего не скрываем. Называем точные места, подводим итоги. Все для того, чтобы люди задумались: садиться ли за руль пьяным? Наша задача – добиться понимания, что так делать нельзя. Но все равно нетрезвых водителей все равно ловим десятками, – рассказывает заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Воронежской области Андрей Кривоносов.

В этом году в сотрудники региональной Госавтоиснпекции провели 583 рейда, 27 из них прошли в Воронеже.

Андрей Кривоносов и Александр Маршев. Фото: Максим ГОРОХОВ

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ГАИ

О состоянии опьянения автоинспектору говорит не только запах спиртного. Неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи, поведение несоответствующее обстановке – признаки, которые также вызовут подозрения. По словам Андрея Кривоносова, попавшиеся на пьяной езде водители ведут себя очень по-разному: одни сразу же признаются, другие начинают спорить или даже буянить.

- В любом случае у нас единый порядок действий. В присутствии понятых или под видеозапись человек отстраняется от управления транспортным средством. Машину отправляют на штрафстоянку. Затем автомобилисту предлагают пройти освидетельствование с помощью алкотестера. При отрицательном результате, можно продолжить движение. Но если инспектор все же видит явные признаки опьянения, например, наркотического, то водителя направят на медосвидетельствование, - объясняет специалист.

Здесь нужно пояснить: от освидетельствования на месте отказаться можно. За это не предусмотрено никакого наказания. Однако затем сотрудник ГИБДД отправит вас на медицинское освидетельствование. А отказ от этой процедуры уже предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, если же их нет, то может добавиться арест до 15 суток (с. 12.26 КоАП РФ).

Как пояснил Андрей Кривоносов, некоторые не соглашаются на освидетельствование в надежде, что их не повезут в медучреждение. Другие надеются «проветриться» по дороге, кто-то уже на приеме у врачей начинает придумывать истории о причинах своего состояния. Основная же категория водителей, которая отказывается от медосвидетельствование, это желающие избежать попадания в определенную врачебную базу. Однако водителя в любом случае поставят на профилактический учет.

ПРОЦЕДУРА В НАРКОДИСПАНСЕРЕ

Что включает в себя медосвидетельствование? Как рассказал психиатр-нарколог кабинета медицинского освидетельствования областного наркодиспансера Александр Маршев, начинается все с повторного «продува» алкотестера: пары выдыхаемого воздуха проверяются на содержание этилового спирта. Затем водитель проходит осмотр у врача. Медик проверяет внешний вид человека, кожные покровы, слизистые, проводит тесты на координацию. После чего берутся анализы на наркотики.

Результаты выдают в течение десяти дней, могут и раньше - в зависимости от загруженности лаборатории. На это время врач выписывает автомобилисту временную справку с заключением по итогам осмотра.

Когда медики подготавливают окончательный акт, сотрудники ГИБДД приобщают его к другим документам и передают все в суд. Где и решается вопрос о наказании. Оспорить результаты можно также в судебном порядке, но для этого водителю нужно иметь серьезные доказательства своей правоты.

- Алкотестеры иногда выдают небольшие разночтения в зависимости от места проведения процедуры - на улице или в помещении. Но они совсем незначительные. Все используемые приборы проверенные и технически исправные, - поясняет Андрей Кривоносов. - Ответственность наступает, если алкотестер показывает от 0.16 мг/л. Это и есть разрешенная погрешность.

Водитель, который после пьяной езды захочет вернуться за руль, должен быть готов к пристальному вниманию со стороны врачей.

- Возможно, придется пройти расширенную комиссию. Специалисты могут потребовать сдать анализы на наркотики и алкоголь. Весь осмотр будет проходить намного тщательнее. Это окажется не простым получением справки, - добавил психиатр-нарколог Александр Маршев.

ЦИФРЫ:

За восемь месяцев 2021 года в Воронежской области зарегистрировали 1895 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го наблюдается снижение на 7,7%. В этих авариях погибли 223 человека (меньше на 21%) и пострадал 2431 (снижение на 8%). По вине пьяных водителей случилось 230 дорожно-транспортных происшествий. Здесь наблюдается уменьшение на 36%.

Из почти пяти тысяч нетрезвых водителей 2393 прошли освидетельствование, 1789 отказались от него.

700 автомобилистов привлекли за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. К слову, летом ужесточили наказание: теперь за это будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а тюремный срок увеличат с двух до трех лет. Кроме того, предусмотрены исправительные работы до двух лет, ограничение свободы и принудительные работы до трех лет. Также нарушителей начнут лишать права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.