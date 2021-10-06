В Воронеже школьницу высадили из маршрутки из-за сбоя безналичной оплаты

Школьники говорят, что такие ситуации происходят с ними довольно часто Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жительница Воронежа Елена Масленникова рассказала вопиющий случай, который произошел с ее дочерью-школьницей.

- Сегодня моя несовершеннолетняя дочь пришла домой в слезах. Возвращалась из школы на маршрутном автобусе, оплату производила через телефон и, приложив два раза, получила отказ, хотя денег там было более чем достаточно, - поделилась женщина на странице сообщества «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте».

После этого водитель выставил девочку на улицу. А позже пришло СМС-сообщение о двойном списании оплаты проезда – 42 рубля. При этом девочка настолько расстроилась, что не решилась больше воспользоваться общественным транспортом и шла пешком от ТЦ «Солнечный рай» до улицы Арзамасской на левом берегу.

Женщина попросила совета, как действовать в этой ситуации, чтобы наказать водителя-хама. Она даже предположила, что это новый вид мошенничества, в котором замешаны водители: вторая дочь подтвердила, что подобные случаи нередко происходят с юными пассажирами маршруток.

На сообщение оперативно отреагировали в мэрии Воронежа.

- К сожалению, без конкретики что-то здесь сказать сложно, отказ терминала при наличии средств в большинстве случаев невозможен, - пояснили в пресс-службе горадминистрации. - На экране всегда виден результат операции.

А найти водителя просто, уточнили в мэрии. Для этого достаточно запомнить бортовой номер автобуса: сейчас такие нанесены на все транспортные средства, работающие на маршрутах.

- Если ребенок помнит этот номер, напишите, пожалуйста, детализированное обращение с его указанием через электронную приемную администрации, - посоветовали в мэрии.