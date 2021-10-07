Воронежский депутат Госдумы Сергей Гаврилов возглавит комитет по собственности

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Интересы жителей Воронежской области в восьмом созыве Госдумы будет представлять Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). После избрания спикера парламента будут утверждены главы комитетов Госдумы.

При этом число комитетов Госдумы планируется увеличить. Половина из них останется за партией власти. Часть комитетов перейдет к КПРФ, значительно улучшившей результат на выборах в Госдуму.

Есть информация, что один из базовых комитетов возглавит воронежский депутат Сергей Гаврилов, а его деятельность будет касаться вопросов собственности, земельных и имущественных отношений.

Кандидатура Гаврилова согласована на уровне Администрации Президента – это косвенно подтверждает беседа лидера КПРФ Геннадия Зюганова и президента Владимира Путина. На встрече Президента с лидерами партий, прошедших в парламент, Зюганов особо выделил депутата Гаврилова, отметив, что он «укрепил связи по всем общественным направлениям» и назвав его «великолепным экономистом».

Сергей Гаврилов ранее уже возглавлял комитет Госдумы по вопросам собственности. Среди его приоритетов было создание и укрепление государственных вертикально-интегрированных корпораций, таких как ОАК, «Роскосмос», «Росатом».

Также в сферу деятельности этого комитета входила работа по регулированию управления госсобственностью. Особая роль Сергея Гаврилова на этом посту – недопущение приватизации «Почты России» и создание одноименного акционерного общества со 100% долей государства. Также депутат входил в совет директоров «Почты России», возглавляя ключевой комитет по аудиту.

Российский фонд прямых инвестиций стал суверенным фондом Российской Федерации также не без участия Сергея Гаврилова.

Депутат входил в Правительственную комиссию по предупреждению банкротства стратегических предприятий и занимался проблемами их финансового оздоровления.