Сенатор Сергей Лукин: Первое публичное обсуждение бюджета проходит именно в Совете Федерации – палате регионов

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С подробностями читателей нашего издания ознакомил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

«Первое публичное обсуждение бюджета ежегодно проходит именно в палате регионов. Правительство представляет финансовый план на ближайшие три года. Сенаторы и главы всех субъектов федерации имеют возможность высказать свои критические замечания и предложения, которые фиксируются в итоговом документе, а затем учитываются при доработке федерального бюджета», - подчеркнул Сергей Лукин.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, выступившего с основным докладом, «это позволяет обсудить бюджетную политику не только с позиций отраслей, секторов экономики, но и, что очень важно, с позиций регионов, с позиций влияния федерального бюджета на субъекты РФ, на всю бюджетную систему страны в целом».

Как сообщил глава ведомства, федеральный бюджет на ближайшие два года будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона, в 2024 году — 25,83 триллиона. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году — 25,24 триллиона, в 2024 году — 26,35 триллиона.

«По оценке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в настоящее время есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики», - отметил Сергей Лукин.

Сенатор акцентировал внимание на социальной направленности нового бюджета. Самые большие расходы в 2022 году планируются в разделе «социальная политика» – более 5,8 трлн рублей, или 24,6% от общего объема бюджетных трат. На втором месте – национальная оборона с расходами порядка 3,5 трлн рублей. На третьем – экономика: около 3,4 трлн рублей. На образование и здравоохранение планируется направить по 1,2 трлн рублей.

Сергей Лукин также указал на то, что федеральный бюджет запланирован как бюджет развития.

В Совете Федерации считают перспективным направлением использование в бюджетной политике «инфраструктурного меню», основные составляющие которого – предоставление регионам инфраструктурных кредитов, использование инфраструктурных облигаций и замещение коммерческих займов государственными.

В ходе парламентских слушаний были отмечены сильные стороны проекта бюджета, а также прозвучала конструктивная критика.

Позицию Совета Федерации озвучила Валентина Матвиенко, сообщил Сергей Лукин.

В частности, спикер СФ поддержала решение о направлении дополнительных доходов Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры. Также председатель СФ выразила убежденность в том, что межбюджетные отношения должны работать на увеличение финансовой самодостаточности российских регионов, создавать стимулы для их самостоятельного развития. По ее мнению, в этом отношении проект бюджета весьма инерционен.

Сергей Лукин в своем комментарии отметил, что Совет Федерации принимает активное участие в работе над проектом бюджета на всех этапах этого процесса. В настоящее время сенаторы продолжают взаимодействие с кабмином по доработке проекта бюджета.