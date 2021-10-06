В Воронеже шестилетнюю девочку не пустили на аттракционы, потому что она – аутист

В Парк аттракционов ТРЦ "Град" детям-инвалидам сходить не получится. Фото Парка Аттракционов. Фото: другой источник.

В воронежском торгово-развлекательном центре «Град» шестилетнюю девочку не пустили покататься на аттракцион «Гусеница». Об этом сообщила ее мама.

Семья из Белгородской области приехала в Воронеж, сходила в Океанариум, расположенный в ТРЦ «Град», и решила покататься в Парке аттракционов. Билеты благополучно купили. Проблемы начались на входе. Девушка-инструктор начал объяснять правила пользования аттракционом. А девочка никак не реагировала.

- Мой ребенок – аутист, - рассказала мама девочки Ульяна. – Сама не разговаривает и не понимает речи других. Общаемся с ней на языке жестов. Объяснили оператору аттракциона, что она будет кататься с папой, ребенок никогда не проявляет агрессию. Тем не менее по рации сообщили другим работникам парка, чтобы те вообще не пускали дочку ни на какие аттракционы. Объяснили это распоряжением руководства. Настроение было безнадежно испорчено, дочка очень расстроилась. Тогда бы уж написали на входе в парк аттракционов, что детям-инвалидам его посещать запрещено. В первый раз с нами такое, в других местах на «Гусенице» спокойно катались.

Женщина заявила, что обратилась в прокуратуру с заявлением об инциденте с тем, чтобы там проверили законность того, что ее дочке отказали в развлечении, доступном другим детям.

В ТРЦ «Град» прокомментировали возникшую ситуацию:

- Такой случай, действительно, был. Девочка внешне не производила впечатление аутиста, поэтому о состоянии ребенка узнали только, когда ее пытались проинструктировать о поведении на аттракционах. Требования безопасности таковы, что таких детей, к сожалению, мы не можем допустить в парк. Законодательство не предусматривает ответственности родителей за возможные ЧП, которые могут случиться с непредсказуемым ребенком. Отвечали бы все равно те, кто, зная о состоянии девочки, допустили ее на аттракцион. Вернули деньги, предложили семье в качестве компенсации бесплатно посетить Океанариум, но они там уже были. Это не первый подобный случай. Однажды также по соображениям безопасности не пропустили мальчика с протезом вместо руки. С юридической точки зрения в связи с этим к нам никаких вопросов не возникало.