Нововоронежская АЭС в сентябре 2021 года увеличила выработку электроэнергии на 23%

Фото Ольги Мартыновой

При этом потребителям энергосистемы Центра России передано более 2,246 млрд кВт·ч электроэнергии. Этого количества достаточно, чтобы месяц снабжать электричеством 423 высокотехнологичных малых атомных города, подобных Нововоронежу.

«Выработка Нововоронежской АЭС в сентябре превысила задание ФАС на 2,25 %, т.е. на 53 миллиона кВт·ч. Это результат сплочённой работы команды профессионалов, приверженности ценностям и целям атомной промышленности, а также неукоснительного соблюдения требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности. Стоит отметить, что за 57 лет стабильной работы Нововоронежская АЭС выработала почти 627 млрд кВт·ч электроэнергии», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Суммарный объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за III квартал 2021 года составил 5,6 млрд кВт·ч. Всего за 9 месяцев текущего года атомная станция выработала 18,6 млрд кВт·ч, обеспечив тем самым 90% потребности региона в электроэнергии, необходимой 23-м крупным предприятиям и 2,3 млн жителей Воронежской области.

В настоящее время на НВ АЭС в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС