Жильцы воронежской многоэтажки остались без отопления из-за соседей

Срезанный байпас. Фото пресс-центра ЖКХ

Жильцы многоэтажного дома №9 по улице Южно-Моравской рассказали о проблемах с отоплением, с которыми они сталкиваются каждую зиму. В этот раз, по словам горожан, ситуация значительно хуже:

- На улице заморозки и у нас 178 квартир и все без тепла. Кроме того, это в нашем доме находится бюджетное учреждение здравоохранения - Центр планирования семьи. Одному богу известно как врачи ведут там прием. Мы давно смирились, что в нашем доме растет плесень и живут крысы, - сообщили жильцы в городском сообществе соцсети «Вконтакте».

Люди рассказали, что поставщик тепла - компания «Квадра» - подает на дом нормальное давление, и причина холодных батарей кроется во внутридомовых сетях.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО

На следующий день после публикации этого обращения в соцсети на место выехали представители обслуживающей дом УК. Они прошли по квартирам и нашли причину неисправности в системе:

- Выяснилось, что давление и температурный режим в порядке, но объем теплоносителя слишком мал для такого большого дома, - пояснили в пресс-центре ЖКХ. - Проблема заключается в квартирах, владельцы которых просто забыли проверить вентили на трубах в комнатах. В результате стояки оказались заперты и теплоноситель не поступал к соседям.

Коммунальщики рассказали, что такие вентили устанавливают при замене систем отопления. В этом случае нужно просто повернуть вентиль против часовой стрелки, и тепло придет не только в вашу квартиру, но и к соседям.

Изогнутые трубы. Фото пресс-центра ЖКХ

Кроме того в 15 квартирах девятого дома собственники летом провели замену радиаторов. Где-то установила батареи с большим количеством секций, чтобы было теплее, но вышло наоборот – проект дома рассчитан на другие объемы и изменения разбалансировали всю систему, пояснили специалисты. Другие владельцы так причудливо проложили трубы, что изгибы на них стали преградами для теплоносителя – вода остановилась и дальше не идет. Есть и такие случаи, где хозяева просто срезали перемычку из трубы перед радиатором (так называемый байпас) и поставили на него заглушку. Все эти манипуляции и вызвали проблемы с отоплением, утверждают в УК.

- После наладки системы и устранения перечисленных ошибок, жалоб с этого дома на холодные батареи пока не поступало, - рассказали коммунальщики.

ЗНАЙ!

"ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ" МЭРИИ

Напомним, на проблемы с отоплением можно пожаловаться на телефоны в управе своего района. Чиновники обещают каждое обращение поставить на контроль.

Вот эти номера:

Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Советский район: 225-71-01;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Ленинский район: 206-91-52;

Левобережный район: 249-09-71.

Звонки принимаются с понедельника по четверг: 9:00 – 13:00, 13:45 – 18:00 В пятницу: 9:00 – 13:00, 13:45 – 16:45.