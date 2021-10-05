Воронежцы стали чаще обращаться в электронную приемную городской Думы

Фото: Пресс-служба Воронежской городской Думы

Жители Воронежа из-за риска распространения коронавирусной инфекции активно обращаются с наболевшими вопросами в городскую Думу дистанционно. Так, за девять месяцев 2021 года на имя председателя городского парламента Владимира Ходырева поступило 165 обращений граждан. Большинство из них, а именно 105 писем, были направлены через специальную форму на сайте горДумы. Остальные по почте и нарочно.

Как рассказали в думской пресс-службе, всего с января по сентябрь депутаты городского парламента рассмотрели 353 обращения от избирателей. Из них 239 были присланы по электронной почте.

– Все письма были взяты на контроль. По некоторым даны консультации, по другим отправлены запросы. Больше всего обращений граждан связано с вопросами благоустройства и дорожного хозяйства, а также вопросами жилищно-коммунальной сферы. Значительная часть проблем решена положительно, – прокомментировали в городском парламенте.

Фото: Пресс-служба Воронежской городской Думы

Активно воронежцы обращаются к своим депутатам по округу во время онлайн-приемов граждан. К примеру, в октябре дистанционно провел встречу с избирателями округа №1 спикер городской Думы Владимир Ходырев. Жители улицы Боровская в микрорайоне Отрожка попросили парламентария помочь с установкой семи скамеек, а жители улицы 50 лет Советской власти в Боровом пожаловались на нехватку игрового оборудования на детской площадке.

Депутат Александр Сысоев откликнулся на жалобу пенсионера, проживающего в многоквартирном доме на улице Кольцовской в Воронеже. Во время дистанционного приема пожилой человек рассказал, что управляющая компания не вывозит мусор и им уже завален весь двор. Парламентарий не стал медлить, тут же связался с руководством УК и договорился о решении вопроса. Мусор был оперативно вывезен.

Также Александр Сысоев помог жительнице еще одной воронежской многоэтажки, которая пожаловалась на плохое освещение в подъезде из-за перегоревших лампочек. Женщина рассказала депутату, что управляющая компания не реагирует на просьбы жильцов. Парламентарий тут же обратился в УК и лампочки в подъездах заменили.

Помимо письменных обращений, онлайн-приемов, воронежцы также могут задать вопрос, позвонив в Общественную приемную горДумы. Ежемесячно сюда поступает по 90-150 телефонных звонков от избирателей. В последнее время большая часть из них связана с проблемами при пуске тепла в жилые дома.

В городском парламенте напомнили, что обратиться в Думу Воронежа избиратели могут несколькими способами:

- Заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента:

- Отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

- Позвонить в отдел обращений граждан по телефону: +7 (473) 222-73-15.

Узнать или уточнить ФИО депутата по Вашему округу можно, воспользовавшись специальной формой на официальном сайте Воронежской городской Думы: а также в разделе сайта «Структура и состав/список депутатов», в котором также размещена биография депутатов и контактные данные их помощников.

Ирина Шабанова