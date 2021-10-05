Воронежцам напомнили о необходимости вакцинации

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- За растущими цифрами – живые люди, которые уже сейчас столкнулись с симптомами, а позже будут бороться с последствиями очень коварной болезни, победить которую, к сожалению, смогут не все, – не устает повторять в надежде на сознательность земляков мэр.

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На днях в Воронеже стартовали рейды по транспорту, в ходе которых штрафуют уже не только перевозчиков, но и самих пассажиров, едущих без масок. В то же время Вадим Кстенин выразил искреннюю благодарность горожанам, которые дисциплинированно носят средства защиты и без всяких карательных мер. Просто потому что только так можно предотвратить рост заболеваний.

– Дорогие воронежцы! Используйте, пожалуйста, средства индивидуальной защиты! Также призываю вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал и при этом не имеет противопоказаний. Только так мы сможем замедлить распространение опасной болезни! Берегите себя и окружающих! – призвал Вадим Кстенин.

Олег КУЗНЕЦОВ