Поисковый отряд Нововоронежской АЭС принял участие в Межрегиональной «Вахте памяти» подо Ржевом

Фото предоставлено Евгением Когтевым

Участие в ежегодной патриотической акции по поиску неизвестных воинских захоронений приняли семь поисковых отрядов атомных станций России из Удомли, Балаково, Соснового Бора, Нововоронежа, Волгодонска, Десногорска и города Полярные Зори. Всего – более 60 поисковиков.

Самая многочисленная группа – 16 человек – приехала из Нововоронежа. Работники Нововоронежской АЭС, составляющие основу поискового отряда НВ АЭС «Пересвет», являются постоянными участниками «Вахты Памяти» с самого ее основания.

Главным результатом «Вахты памяти» стала находка останков 37 советских солдат. Поисковики обнаружили 4 смертных медальона, два из которых удалось прочитать, третий оказался пустым, а четвертый содержал незаполненный вкладыш.

«Еще два красноармейца обрели свои имена. Сержант Вещиков Михаил Егорович, 1903 года рождения, уроженец Челябинской области, который пропал без вести в феврале 1942 года, и рядовой Акбашев Нуриман Нуриахметович, 1902 года рождения, уроженец Башкирской ССР, пропал без вести также в феврале 1942 года. Родственники обоих солдат найдены. В ближайшее время будет принято решение об их захоронении со всеми почестями», – сказал командир поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

В числе прочих находок поисковиков – элементы военного обмундирования и техники, серебряные часы.

Большое впечатление на участников «Вахты Памяти» произвел «Ржевский мемориал», который они посетили в завершение экспедиции. Мемориальный комплекс построен в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны, сражавшихся в кровопролитных боях подо Ржевом в 1942-1943 годах. Памятник был создан на народные пожертвования и открыт в 2020 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС