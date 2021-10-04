В Воронеже женщины из группы здоровья, тренирующиеся вместе 55 лет, победили пандемию «ковида»

Целая футбольная команда грациозных женщин с капитаном Татьяной Марулиной (в среднем ряду вторая слева). Фото: Юрий КОЗЛОВ

На левом берегу Воронежа возобновила занятия одна из старейших воронежских групп здоровья «Грация». Женщины, ранее работавшие на заводе имени Кирова, собираются вместе уже 55 лет. Чтобы заниматься гимнастикой, потанцевать, сыграть в волейбол. Большинству уже за 70 или даже за 80. Но по ним не скажешь.

«КП-Воронеж» писала об этой группе здоровья пять лет назад. С тех пор мало что изменилось.

- Сейчас по сравнению с той группой нет пары человек, остальные в строю, - говорит организатор «Грации» Татьяна Марулина.

Самой Татьяне Владимировне уже 79. Разминку за нее ведет женщина помоложе. Зато за Марулиной музыкальное сопровождение. Она включает на телефоне бодрую музыку. И начинаются танцы.

Вот так – разминка, волейбол, гимнастика, танцы – проводят тренировку женщины, большинству из которых за 70. Легче, конечно, лежать на диване и думать о своих болячках. Но это не про них.

Вот только пандемия коронавируса больше, чем на год, разогнала группу по домам. Но и там возрастным спортсменкам удавалось поддерживать форму.

- Я несколько лет назад шейку бедра ломала, долго восстанавливалась. Для меня поэтому наша встреча после долгого перерыва вдвойне дорога, - делится одна из участниц группы Лариса.

Другие женщины из «Грации» тоже держат себя в форме. Людмила Левышкина, еще пять лет назад свободно садившаяся на шпагат, сейчас это сделать не рискует. Но удары в волейболе у нее по-прежнему пушечные.

- Понимаете, женщина в любом возрасте должна оставаться женщиной. Наши тренировки еще ценны тем, что здесь мы можем немножко «воображулями» побыть. Какие-то движения делать, которые в обычной жизни вроде как несолидно, - делится Татьяна Марулина.

О том, доживет ли «Грация» до 60 лет, Татьяна Владимировна говорит осторожно. Возраст понемногу дает о себе знать. Но девушки из «Грации» не сдаются годам.

- Мы почти все сделали прививку от коронавируса, некоторые уже прошли ревакцинацию. Многие на дачах еще физкультурой занимаются, - улыбается Татьяна Марулина. – А у меня ее нет, вот группа – одна большая отдушина в жизни.

Пусть «Грация» сохранится как можно дальше. Верим в новый юбилей и встречу пять лет спустя!