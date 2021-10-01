Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил досрочно завершить благоустройство Никитинского сквера

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

В Воронеже продолжаются работы по благоустройству Никитинского сквера, который расположен на одноименной улице в Центральном районе. Обновление общественного пространства начали в июле. Сегодня, 1 октября, глава Воронежа Вадим Кстенин лично посетил сквер и убедился лично, что они находятся на стадии завершения. Подрядчик планирует сдать объект раньше срока, рассказали в горадминистрации.

Площадка в более 2,5 тысяч квадратных метров возле пешеходной зоны по

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

улице Карла Маркса – одна из самых востребованных в центре Воронежа. В 2005 году здесь установили игровое оборудование, но за годы оно сильно износилось. Весной горожане приняли участие в голосовании, по итогам которого они должны были решить, какие общественные территории в Воронеже следует благоустроить в первую очередь. Претендентом на победу был Никитинский сквер, но уступил парку «Алые паруса». Впрочем, городские власти пообещали, что все пространства (а их было шесть) будут реконструированы и сдержали слово.

Уже в 2021 году муниципалитет приступил к комплексному благоустройству сквера. Общая стоимость проекта составила 18, 5 млн рублей. На сегодняшний день здесь уже выполнены основные работы – устроены тротуары, освещение, проведено озеленение территории, установлены читальни-беседки и др. По проекту завершить обновление сквера «Никитинский» подрядчик должен был в конце июня 2022 года, но сделает это досрочно – уже в конце октября.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

– Качеством и темпами работ я доволен, нареканий никаких у нас к подрядчику нет. Я уверен, что людям очень понравится эта территория, и она будет очень востребованной. Здесь были применены различные подходы наших архитекторов и урбанистов – они это нарисовали, а мы воплотили в жизнь, – дал свою оценку глава Воронежа Вадим Кстенин.

В обновленном сквере сохранены все имеющиеся крупные деревья, а также высажены новые клены и кустарники – спиреи, котовник и можжевельник.

– Остается установка детского игрового и спортивного оборудования. Плюс на территории обязательно будет установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность, сохранить вложенные средства и труд: поскольку это детская игровая зона, требующая внимания, также тут есть элементы благоустройства, которым могут причинить ущерб, – пояснила руководитель управы Центрального района Инна Шеина Инна Шеина.

В общей сложности проект предусматривает ремонт и устройство тротуаров, детской зоны с двумя современными игровыми комплексами (для самых маленьких и детей постарше), площадок из мраморной крошки и щепы, сетей наружного освещения, организацию функциональных зон отдыха – установку скамеек различных форм, беседок, качелей-гамаков и других малых архитектурных форм, замену ограждения и т.д.

Кстати, в этом году в Воронеже начато благоустройство сразу пяти из шести общественных пространств, за которые голосовали горожане. Близятся к завершению работы в парке «Алые паруса», а в скверах «Футбольный», «Крымский» – находятся в активной стадии. Начато обновление общественной территории по улице Кропоткина, 4. Работы по благоустройству парка Победы запланированы вместе со строительством музея ВДВ.