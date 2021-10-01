Сенатор Сергей Лукин ознакомился с подготовкой к открытию нового детского сада, досрочно введенного в эксплуатацию

В соответствии с условиями контракта, ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2021 года, однако строители справились с поставленной задачей досрочно и сдали его уже в конце августа. В настоящее время осуществляется комплектация мебелью, оборудованием и развивающими пособиями.

«Открытие этого дошкольного учреждения фактически завершит формирование социального узла в новом микрорайоне, который возводится на берегу Воронежского водохранилища. Здесь уже построены и успешно функционируют детский сад на 280 мест и средняя общеобразовательная школа на 1224 учащихся», - отметил Сергей Лукин.

По словам сенатора, здание нового детского сада, рассчитанного на пребывание 300 детей в возрасте от одного года до семи лет, создано по проекту, включенному в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ.

Набор помещений групповых ячеек состоит из раздевальной, игровой, спальной, туалетной комнат. Кроме того, на первом этаже здания расположены медицинский блок, пищеблок с отдельным входом для персонала и санитарные помещения различного назначения. На втором этаже – музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, мастерская для конструирования и моделирования, помещения для проведения наблюдений и исследований, а также для художественного творчества.

«До этого я работала в двух детсадах 60-х годов постройки, так что мне есть с чем сравнивать. Наше новое здание изначально мне напомнило какой-то сказочный замок, - поделилась впечатлениями заведующая МБДОУ №26 Ирина Люкова. – Здесь все соответствует высоким стандартам комфортного пребывания детей. То, что малыши будут воспитываться в таком современном детском саду, даст возможность всестороннего развития. В дальнейшем они будут хорошо подготовлены к школе».

Родители будущих воспитанников заверили, что детсад очень востребован, и они с нетерпением ждут его открытия.

«Этот детский садик рос у меня на глазах, первый раз на стройплощадке я появилась в феврале. Думала – неужели строители всё успеют? Неужели справятся? Всё успели», - рассказала Ирина Люкова.

Высоко оценив усилия местных властей и подрядчиков, благодаря которым строительство объекта было завершено раньше запланированного и с высоким качеством, Сергей Лукин вместе с тем обозначил серьезную проблему: «Стремительный рост цен на строительные материалы, который мы наблюдаем с конца 2020 года, привел к тому, что под угрозой срыва оказалось исполнение уже заключенных госконтрактов. Значительно увеличилось количество несостоявшихся торгов, участие в которых не принял ни один подрядчик, поскольку обеспечить их исполнение по заявленным расценкам заведомо невозможно».

Благодаря объединению усилий правительства России, парламента и профессионального сообщества были выработаны решения, направленные на стабилизацию ситуации. В их числе – постановление Правительства о возможности изменения цены госконтракта до 30% при существенном удорожании строительных ресурсов.

Большинство регионов запустило процесс принятия местных актов, позволяющих увеличивать стоимость контракта на строительство при росте цен на стройматериалы. Уже по состоянию на 10 сентября текущего года 29 субъектов федерации приняли региональные акты, позволяющие увеличивать цену контракта. Воронежская область – в их числе.

Сенатор также напомнил, что в начале сентября Федеральное казначейство предложило внедрить механизм экономического обоснования конечной цены контракта, пересмотрев при этом подход к ценообразованию в госзаказе. Предполагается, что это позволит сократить практику необоснованного завышения цен контрактов и минимизировать число налоговых нарушений.

Не ставя под сомнение необходимость такого контроля, Сергей Лукин указал на то, что без завершения реформы ценообразования в строительстве и перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости обеспечить корректную работу предлагаемых Федеральным казначейством инструментов не представляется возможным.

Реформа ценообразования в строительстве, начатая шесть лет назад, явно пробуксовывает. Федеральная государственная система ценообразования в строительстве ФГИС ЦС, призванная аккумулировать полную, достоверную и актуальную информацию о стоимости строительных материалов, наполнена только на 29%, информация в ней представлена одной третью организаций, обязанных это сделать – об этом проинформировала Счетная палата. Поэтому о достижении целей реформы ценообразования, поставленных перед Минстроем, говорить пока преждевременно.

«Решение этих важных вопросов необходимо для того, чтобы планы строительства большого количества значимых социальных объектов воплотились в жизнь во всех регионах России», – подчеркнул Сергей Лукин.